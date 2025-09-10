- 산불진화용으로 개당 4만 리터 담수 가능…총 30만 리터 물을 담아 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청장(김인호)은 재난사태가 선포된 강원특별자치도 강릉시에 지난달 23일부터 순차적으로 산불진화에 이용되는 대형 이동식저수조 8개를 지원하고 있다고 밝혔다.

산림청이 지원한 이동식저수조는 1개당 4만 리터 담수가 가능한 장비로 약 30만 리터의 물을 담을 수 있는 양으로 ▷해경 함정에서 물을 받아 공급하기 위한 중간 저수조로 6개 ▷주택화재를 대비한 소화용 수 확보를 위해 소방에 2개 가 각각 지원돼 활용하고 있다.

이번에 지원된 이동식저수조는 산불발생 시 담수지와 거리가 멀어 물 보급이 제한된 지역에서 산불진화헬기의 담수용으로 활용하는 장비로 진화 효율을 높이는 유용한 장비다.

산림청 금시훈 산불방지과장은 “강릉 가뭄이 조속히 해결되길 바라며, 산불진화 헬기와 이동식저수조 등 가용자원을 최대한 지원해 강릉 가뭄 극복에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.