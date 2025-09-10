[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 포항세명기독병원(병원장 한동선) 지역 심뇌혈관 질환 센터 조재훈 부장은 지난 9일 오후 플랜택 본사에서 임직원 50여 명을 대상으로 ‘뇌혈관 질환의 최신 검사 방법’을 주제로 건강 강의를 열었다.

이번 강의는 현장과 온라인을 동시에 진행해 참여 기회를 넓혔다.

조 부장은 뇌혈관 질환의 종류와 뇌졸중의 주요 증상, 예방법을 설명하고 CT·MRI 등 최신 검사 방법을 소개했다. 또 실제 치료 사례를 통해 질환에 대한 이해도를 높였다.

그는 “뇌졸중은 증상 발생 후 3~4.5시간 이내에 응급치료받아야 뇌 손상을 최소화하고 회복 가능성을 높일 수 있다”며 “증상이 나타나면 바로 119를 통해 전문 치료가 가능한 병원으로 가는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

조 부장은 경북대 의대를 졸업하고 경북대병원에서 신경외과 전공의와 뇌혈관 수술 전임의를 거쳐 현재 세명기독병원에서 근무하고 있다. 주 전문 분야는 뇌졸중, 뇌동맥류, 뇌혈관 수술과 중재술, 외상성 뇌 질환 등이다.

한편, 세 명 기독병원은 지난 1월 보건복지부로부터 ‘지역 심뇌혈관 질환 센터’로 지정돼 심근경색·뇌졸중 환자를 위한 예방, 진단, 치료, 재활까지 아우르는 통합 의료 시스템을 운영 중이다.

2021년 문을 연 뇌병원에는 신경과·신경외과 전문의가 각각 5명씩 근무하며, 신경외과 전문의 전원은 대한 뇌혈관 내 치료의학회에서 뇌졸중 시술 인증을 받았다.

이 병원은 지난 10년간 뇌혈관조영시술 9천여 건, 뇌수술 2천500여 건을 집도하며 진료 역량을 입증했으며, 대한뇌졸중학회와 대한신경중재치료의학회 인증도 다수 획득했다.

특히 보건복지부 ‘급성기 뇌졸중 적정성 평가’에서 6회 연속 1등급을 받으며 지역 대표 뇌혈관 전문 의료기관으로 자리 잡았다.