성인·아동 탑승자 보호 부문서 호평 “콤팩트 전기차 안전성 새 기준 제시”

[헤럴드경제=서재근 기자] BYD는 콤팩트 전기차 ‘돌핀 서프’가 유럽의 독립 안전 평가 기관인 유로 NCAP의 최신 테스트에서 최고 등급인 별 다섯 개 안전성을 획득했다고 10일 밝혔다.

올해 ‘월드 어반 카 오브 더 이어’에 선정된 돌핀 서프는 지난 봄 유럽 시장에 출시된 컴팩트 전기차로, 모든 평가 항목에서 고른 성과를 기록하며 동급 내 독보적인 안전성을 입증했다.

돌핀 서프는 측면 충돌 및 강도 높은 측면 기둥 충돌 시험에서 만점을 기록했으며, 성인 탑승자 보호 부문에서 82%의 높은 점수를 받았다. 아동 탑승자 보호 부문은 86%로 더욱 높은 평가를 받아 눈길을 끌었다.

취약 도로 이용자 부문에서는 자전거와 오토바이 대응에서 우수한 반응을 보인 자율 긴급제동(AEB) 시스템으로 76%의 점수를 기록했다. 안전 보조 부문에서도 77%를 획득했으며, 차량 대응 AEB 성능뿐 아니라 운전자 모니터링 시스템과 차선 유지 지원 기능이 긍정적으로 평가됐다.

스텔라 리 BYD 부사장은 “BYD는 기술 중심 기업으로, 12만 명의 연구개발(R&D) 인력이 끊임없이 혁신을 이어가고 있다”며 “돌핀 서프는 합리적인 가격대에도 첨단 기술과 기능을 아낌없이 담아낸 모델이다. 소형 차급에서 유로 NCAP 별 다섯 개를 획득하는 것은 특히 어려운 도전인데, 이번 결과는 BYD가 안전성에서도 타협하지 않는다는 것을 보여준다”고 말했다.

돌핀 서프의 이번 성과는 BYD가 2022년 유럽 승용차 시장 진출 이후 획득한 여덟 번째 별 다섯 개 평가다. 앞서 돌핀, 아토 3, 씰, 씰 U, 씰 U DM-i, 탕, 씨라이언 7 등 주요 차종이 모두 최고 등급을 획득한 바 있으며, 이 가운데 씨라이언 7은 아동 보호 부문에서 역대 최고점을 기록했다.