금호 SL모터스포츠팀, 최상위 클래스 6라운드 1위

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어는 자사가 후원하고, 신영학 감독이 이끄는 금호 SL모터스포츠팀(이하 금호 SLM팀)이 슈퍼레이스 6라운드에서 우승을 차지했다고 10일 밝혔다.

앞서 지난 7일 강원도 인제군 인제 스피디움에서 열린 ‘2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’ 토요타 가주 레이싱 6000클래스 6라운드에서 금호 SLM팀 소속 노동기 선수가 기록 1시간 8분 14초 393(40랩)으로 가장 먼저 결승선에 도착했다.

노동기 선수는 전날 예선에서도 1위에 올라 예선과 결선에서 모두 1위를 지킨 ‘폴 투 윈’ 우승을 이뤘다. 또한 이번 대회에서 노동기 선수는 5년 만에 인제 스피디움의 코스 레코드(1분 35초 239) 기록을 경신하며 안정적이고 견고한 레이싱 퍼포먼스를 보여주었다.

노동기 선수는 “감독님과 팀원들, 그리고 금호타이어의 응원 속에서 우승을 차지할 수 있었다”라며 “5년 만에 새로운 기록을 달성해서 매우 기쁘게 생각하며, 남은 경기 동안 흔들림 없는 ‘노동기의 레이스’를 이끌어 가도록 노력할 것이다”고 말했다.

금호 SLM팀은 지난 8월 인제 스피디움에서 진행된 슈퍼레이스 5라운드에서도 1위를 차지했다.

금호타이어 관계자는 “금호 SLM팀을 비롯해 레이싱 타이어의 기술력과 프리미엄 브랜드 이미지를 대중들에게 알리기 위해 글로벌 모터스포츠 활동을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 슈퍼레이스 7라운드는 오는 20일부터 21일까지 전남 영암 코리아인터내셔널서킷에서 열릴 예정이다.