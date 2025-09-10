정청래 “역대급 망언…자수하고 사과하라”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 “노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것”이라는 자신의 발언에 “제발 그리 됐으면 좋았을걸”이라고 받아친 국회의원을 찾던 가운데, 민주당은 송언석 국민의힘 원내대표를 지목하고 의원직 사퇴를 촉구했다.

민주당 공보국은 10일 공지를 통해 “어제 정청래 당대표의 교섭단체 대표연설 중 이재명 대통령과 상대 당 대표에 대해 차마 입에 담을 수도 없는 막말을 한 사람이 국민의힘 송언석 원내대표로 밝혀졌다”며 송 원내대표가 담긴 한 매체의 영상을 전했다.

정 대표도 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의 중 같은 영상을 틀며 “역대급 망언”이라고 직격했다. 정 대표는 “귀를 의심했다. 제 연설이 마음에 들지 않는 것은 알겠는데, 소리 지르고 항의하는 것은 알겠는데, 어찌 이런 말을 할 수 있냐”고 비판했다.

이어 정 대표는 “노상원 수첩은 비상계엄 수백수천 명을 진짜 죽이겠다고 살인 계획을 한 것이다. 성공했다면 이재명 대통령도 저도 그때 죽었을 것”이라며 “그것을 경고하고 있는데 그때 죽었으면 좋겠다는 것이냐”고 지적했다.

아울러 정 대표는 “저 목소리의 주인공이 저는 낯익다. 당신은 누구냐. 제2의 노상원이냐”며 “이 목소리의 주인공을 찾는다. 자수하고 사과하시기를 바란다”고 했다.

박수현 수석대변인도 이날 브리핑을 통해 “22대 정기국회 시작과 국민께 집권당 비전 공약을 표명하는 자리서 차마 입에 담기조차 어려운 끔찍한 망언을 한 송 원내대표는 제정신인가”라며 “송언석은 지금이라도 이 대통령과 정 대표에게 사죄하고 국회의원직에서 사퇴하길 바란다. 민주당은 국회 윤리위원회 제소와 국회의원 제명 등 모든 수단을 총동원해 송 원내대표의 막말에 책임을 물을 것”이라고 말했다.