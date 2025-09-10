이재명 정부 첫 예산안, 경북 지원 본격화 경북 현안 해결·미래 성장동력 마련 탄력 포항·울릉·농산어촌 인프라 확충 가속

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도가 내년도 정부 예산안에 역대 최대 규모의 국비를 반영 받으며 이재명 정부의 지역 지원 의지가 구체화했다.

주요 국정과제는 물론 신규 사업 다수가 포함돼 지역 현안 해결과 미래 성장 동력 마련에 속도가 붙을 전망이다.

경북도의 국비 확보 목표액은 12조 3000억 원. 국회 예산결산특별위원회 소속 임미애 더불어민주당 의원에 따르면, 2026년도 정부 예산안에 반영된 경북 관련 국정과제 사업 예산은 1조 3,800억 원, 신규 사업만 1,202억 원에 달한다.

대표적으로 ▲포항 영일만항 복합항만 개발(1,112억 원) ▲울릉공항 건설(1,149억 원) ▲혁신형 소형모듈원자로(SMR) 기술개발(636억 원) 등 대규모 SOC·산업 인프라 사업이 포함됐다.

신규로는 포항 국제여객터미널 운영시설, 방사선환경 로봇실증센터, 국립포항 전문과학원 건립 등이 눈길을 끈다.

문화·국제행사 분야에서는 2025 APEC 정상회의를 대비한 ‘APEC 역사유적 기념공원 조성’ 예산이 신규 반영됐다. 산불 피해목 제거 사업(200억 원)과 동해안 산불방지센터 증설 등 재난 대응 예산도 담겼다.

농어촌·수산업 지원과 기후위기 대응 예산도 대폭 반영됐다. 농산어촌개발사업, 다목적 농촌용수 개발, 배수개선사업 등이 포함됐으며, 청년 창업임대 양식단지 조성과 같은 청년 맞춤형 사업도 새롭게 편성됐다.

도시침수대응, 하수관로 정비, 자연재해 위험개선지구 정비 등 대형 재난 대응 사업도 다수 포함돼 지역 안전망 강화가 기대된다.

임미애 의원은 “이재명 정부 첫 예산안에서 경북 주요 사업이 대거 반영된 것은 정부의 지역 지원 의지를 보여주는 것”이라며 “남은 국회 심의 과정에서 정부안에 담지 못한 숙원사업 반영에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

경북은 이번 정부 예산안에 반영된 신규 사업만 1천억 원이 넘는 규모여서 지역 발전의 새로운 전기가 될 수 있을지 주목된다.