9월부터 10월까지 8주간 반포종합운동장, 양재근린공원에서 ‘걷기운동교실’ 진행 걷기 전문 강사의 체계적인 지도와 개인 맞춤형 건강관리 상담 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 구민들의 건강 증진을 위해 주민 일상 생활공간으로 찾아가는 ‘2025년 하반기 걷기운동교실’을 운영한다.

9월부터 10월까지 총 8주간 진행되는 이번 프로그램은 올바른 걷기 습관을 통해 신체활동량을 늘리고 건강을 효과적으로 관리할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

이번 하반기 걷기운동교실은 반포와 양재 두 권역에서 운영될 예정이다. 반포권역은 반포종합운동장에서 9월 8일부터 10월 29일까지 매주 월요일과 수요일 오전 10시부터 11시까지 진행된다. 양재권역은 양재근린공원에서 9월 9일부터 10월 30일까지 매주 화요일과 목요일 같은 시간에 운영된다. 각 권역별로 50명의 참가자를 모집하며 서초구민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다.

프로그램은 걷기 전문 강사의 지도 아래 주 2회 걷기운동 교육과 함께 소도구를 활용한 근력강화 운동으로 구성된다. 참가자들은 올바른 걷기 자세와 스트레칭, 하체와 상체 강화 운동, 척추 강화 운동 등 다양한 유산소와 무산소 운동을 함께 경험하게 된다. 또, 프로그램 시작 전과 종료 후에는 체성분 검사를 실시해 그 결과를 바탕으로 개인 맞춤형 운동 상담이 제공된다.

특히 프로그램 기간동안 건강상태 변화가 가장 두드러진 참가자 10명을 선정해 소정의 운동용품을 지급할 계획이다. 자세한 문의는 서초구보건소 건강증진실로 하면 된다.

구가 지난 상반기 걷기운동교실에 참여한 주민들을 대상으로 실시한 만족도 조사에서는 96% 이상이 “건강증진에 도움이 되었다”고 응답해 높은 호응을 얻은 바 있다.

특히, 잘못된 보행 습관을 교정할 수 있었던 점이 주요 긍정 요소로 꼽혔으며, “바른 걷기 자세와 스트레칭을 꼼꼼히 알려줘 도움이 됐다”는 의견도 다수 있었다.

전성수 서초구청장은 “이번 걷기운동교실을 통해 주민들이 올바른 운동 습관을 익히고 걷기의 생활화로 건강을 유지할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 지역 사회 내 건강한 생활 문화를 확산시키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.