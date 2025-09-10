iX3를 시작으로 제품군 다양화 원통형 채택, 배터리 구성도 심혈

“볼륨 모델인 iX3를 시작으로 소형차와 i7 등 플래그십까지 제품군을 넓혀나가려고 합니다.”

닥터 마이크 라이헬트 BMW 노이어 클라쎄 총괄은 5일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 뉴 iX3 월드 프리미어에서 국내 취재진과 만나 “노이어 클라쎄 프로젝트를 프리미엄 라인업(리치 마켓)에서 시작하고 싶지 않았다”라며 이같이 강조했다.

최근 ‘캐즘(일시적 수요 정체기)’을 넘어서 대중시장으로 범위를 확장하고 있는 전기차 시장을 본격 공략하겠다는 강력한 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

노이어 클라쎄는 BMW의 첨단 기술과 오랜 소비자 경험이 집약된 프로젝트다. 2021년 올리버 집세 BMW 회장이 새로운 전동화 프로젝트를 소개하는 과정에서 다시 세상에 모습을 드러냈다. 1960년대 BMW는 중형 스포츠 세단 라인업에 노이어 클라쎄라는 이름을 붙였고, 이는 현재 BMW를 상징하는 핵심 라인업으로 자리잡았다.

라이헬트 총괄은 “사내 커뮤니케이션 과정에서 과거 BMW의 아이디어가 다시 등장했다”며 “전동화 프로젝트에서 아주 큰 변화를 추구한다는 차원에서 ‘노이어 클라쎄’라는 이름을 다시 사용하게 됐다”고 소개했다.

노이어 클라쎄 프로젝트의 핵심은 전동화 기술력이다. BMW는 이를 위해 ‘6세대 BMW eDrive’라는 이름 하에 고효율 전기모터와 원통형 셀을 기반으로 한 신형 고전압 배터리를 도입했다. 기존 5세대 대비 에너지 밀도는 20% 높아졌고, 충전 속도와 효율성은 30% 개선됐다.

라이헬트 총괄은 “새로운 배터리 셀을 탑재하면서 1회 충전 주행 가능 거리를 최대 805㎞(WLTP 기준)까지 늘렸다”며 “에너지 밀도를 20% 끌어올린 비결은 기존 각형에서 원통형 셀로 전환한 것이며, 이를 위해 안전한 구조 설계에도 많은 노력을 기울였다”고 설명했다.

그는 또 “배터리를 차량 구조의 일부로 통합하려 했다”며 “모듈 단계를 생략하고 셀을 직접 팩에 집적하는 ‘셀-투-팩’과 차량 바닥 구조가 배터리 하우징을 겸하는 ‘팩-투-오픈 바디’ 설계에도 집중했다. 이를 통해 배터리의 업데이트와 업그레이드도 한층 유연해졌다”고 덧붙였다. 아울러 “디자인 부문에서도 많은 혁신을 이뤄냈다”며 “공기저항계수(Cd)를 0.24로 낮추고, 에너지 소비를 20% 줄여 주행 가능 거리를 개선했다”고 강조했다.

BMW 노이어 클라쎄 프로젝트의 다음 모델은 준중형 스포츠 전기 세단인 차세대 i3가 될 전망이다. 1960년대 노이어 클라쎄 프로젝트에 스포츠 세단이 포함돼 있던 점을 고려하면 상징성이 크다. 라이헬트 총괄은 “초기 개발 단계에서 iX3와 i3를 함께 준비했다”며 “후속 모델 공백이 있었던 iX3를 먼저 선보였고, 차세대 i3도 곧 소비자가 만나볼 수 있을 것”이라고 설명했다.

BMW는 노이어 클라쎄 기술을 2026년부터 출시되는 신차에 적용하고, 2027년까지 총 40개 차종으로 확대할 계획이다.

한편, 캠니츠공과대에서 기계공학을 전공한 라이헬트 총괄은 1996년 BMW 본사에 입사해 올해로 입사 30년차를 맞았다. 입사 초기 차체 개발 업무를 수행해 왔고, 차량 구조 동역학과 전기차 프로젝트, 중형 세그먼트를 담당하다가 2020년부터는 노이어 클라쎄 업무를 총괄하고 있다. 뮌헨=김성우 기자