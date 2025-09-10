백악관 “트럼프, 기술자 유치 필요 이해” CNN “가장 가까운 동맹, 뺨 때린 격” “투자유치-이민정책 제도적 모순 노출”

미국 백악관은 조지아주에서 한국인 근로자들이 이민 당국에 대규모로 구금된 사태와 관련, 한국 기업 근로자의 비자 문제 등을 해결하기 위해 담당 부처들이 공동 대응하고 있다고 9일(현지시간) 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 조지아 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 벌어진 이번 사태의 재발 방지 차원에서 미 행정부가 비자 관련 법규 개정 등을 추진하는지 질문을 받고 이렇게 답했다.

레빗 대변인은 도널드 트럼프 대통령이 “지난 일요일(7일) 전 세계 외국 기업들의 미국 투자 계획에 대해 매우 감사하게 생각한다는 성명을 발표했다“며 “그는 이들 기업이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 (미국으로) 함께 데려오기를 원한다는 것을 안다”고 전했다.

이어 “특히 반도체와 같은 매우 특수한 제품, 조지아의 배터리 같은 제품을 만들 때는 더욱 그렇다”고 말했다. 다만 “대통령은 또한 이들 외국 기업이 미국인 근로자들을 고용하기를 기대한다. 그리고 이 외국 기업 근로자들과 미국인 근로자들이 함께 일하며 서로 훈련하고 가르치기를 기대한다”고 강조했다. 레빗 대변인은 “그래서 대통령이 매우 미묘하면서도 책임 있는 입장을 취한 것”이라며 “국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있다”고 밝혔다. 출입국 및 이민 정책을 총괄하는 국토안보부와 외국 기업의 투자 유치를 담당하는 상무부가 트럼프 대통령의 지침에 따라 미국 투자 기업 소속 근로자들의 체류 자격 문제를 해결할 대안을 모색 중이라는 것이다.

트럼프 대통령은 지난 7일 소셜미디어 트루스소셜에서 “당신들의 투자를 환영한다”며 “우리는 당신들이 훌륭한 기술적 재능을 지닌 매우 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하길 권장한다. 그리고 우리는 당신이 그렇게 하도록 그것(인재 데려오는 일)을 신속하고, 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다”고 밝힌 바 있다.

미국 내 일자리 창출을 위해 불법체류 근로자에 ‘철퇴’를 가하는 초강경 이민정책과 ‘관세 전쟁’을 지렛대로 외국 기업의 미국 투자를 유도하는 전략이 이번 사태로 제도적 모순을 드러냈음을 트럼프 대통령이 인식한 것이다.

이번 사태로 미국 사회 전반에도 ‘오랜 동맹이자 거대 교역국인 한국에 미국이 못할 짓을 했다’는 인식이 확산되고 있다.

미 뉴스전문채널 CNN은 이날 ‘트럼프 행정부에 대해 깊은 교훈을 얻은 한국’이라는 제목의 기사를 통해 “전 세계의 기업들이 이번 사례로 트럼프 정부와 무역협상을 타결하더라도 ‘이게 끝난 건가’하는 물음표를 지우지 못할 것”이라며 “미국 제조업 부흥이라는 트럼프 공약을 뒷받침하고자 수천억달러의 투자를 약속해도 충분하지 않을 것이기 때문”이라고 냉소했다.

CNN은 “미 이민세관단속국(ICE)은 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에 500여명의 무장경관을 출동시켜 475명을 체포했고, 그 중 대다수(약 300여명)가 한국인이었다”면서 “ICE의 공장 급습 불과 2주전 트럼프 대통령은 백악관에서 이재명 한국 대통령과 무역 합의를 이끌어내 3500억달러의 대미투자와 한국 기업의 미국 진출을 약속받았다”고 지적했다.

방송은 “미국에서 사업을 하려면 미국에 공장을 지으라는 건 트럼프 대통령의 요구였고, 그에 따라 한국인 작업자들이 미국에 오는 건 당연한 수순”이라며 “미국에 투자하라면서 한국인 비자 문제는 모른 척하면 도대체 어쩌라는 거냐”는 한 한국인 관료의 호소를 전했다. 미 현지 외국기업 투자 컨설팅업체 인트라링크의 한국담당 임원인 조나단 클리브는 “미 연방이나 조지아주 당국은 단기간 급증한 건설 공사를 이유로 한국에서 오는 작업자들의 비자 문제를 오랫동안 방치해왔다”고 지적했다.

CNN은 “한국은 미국과 가장 가까운 동맹이자 6대 교역국인데, 이번 체포는 그런 한국의 뺨을 때린 것과 같다”며 “트럼프 정부와 거래하려는 어떤 사업체도 이번 건을 생각하면 소름이 돋을 것”이라고 덧붙였다. 김수한 기자