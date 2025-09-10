AI 반도체 2.5D 패키징시장 본격 진출 알려 ‘빅다이 TC본더’, ‘빅다이 FC본더’ 2종 전시

한미반도체가 대만에서 새 HBM 장비를 처음 선보였다.

이 회사는 10∼12일 대만 타이페이에서 열리는 ‘2025 세미콘 타이완’ 전시회에서 AI 반도체용 신규 장비인 ‘2.5D 빅다이 TC본더’와 ‘빅다이 FC본더’ 2종을 처음 소개했다. 이를 통해 급성장하고 있는 AI 반도체 2.5D 패키징시장의 본격적인 진출을 알렸다.

2.5D 패키징은 실리콘 인터포저 위에 GPU, CPU, HBM 등을 하나의 패키지로 통합하는 첨단 패키징기술이다. 칩 간 대역폭 확장, 전송속도 향상, 전력효율 개선을 실현해 엔비디아, AMD 등 글로벌 반도체 기업들이 채택하고 있다.

TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)는 대표적인 2.5D 패키징기술로, AI 반도체와 고성능 컴퓨팅 분야 핵심 기술로 자리잡고 있다.

‘2.5D 빅다이 TC본더’와 ‘빅다이 FC본더’는 기존의 범용반도체인 20mmx20mm와 달리 120mm×120mm 크기의 대형 인터포저 패키징을 지원한다. 고객사는 반도체 특성에 따라 TC본더 또는 FC본더를 선택하면 된다.

한미반도체는 전시회에서 HBM4 생산용 신규 장비인 ‘TC본더4’도 처음 선보였다. 글로벌 메모리 기업들이 내년 초 HBM4 양산을 계획하고 있어 ‘TC본더4’ 수요 증가가 예상된다. 또한 ‘7세대 마이크로 쏘 비전 플레이스먼트(MSVP) 6.0 그리핀’ 등 다양한 주력장비도 홍보할 예정이다. MSVP는 반도체 패키지를 절단-세척-건조-검사-선별-적재해 주는 반도체 제조공정의 필수 장비다.

회사 관계자는 “이번 전시회에서 2.5D 패키징 본더장비를 선보이고 있다. AI 반도체 시장에서 HBM뿐 아니라 시스템반도체 장비 경쟁력도 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

올해로 30주년인 세미콘 타이완은 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 주관하는 글로벌 반도체산업 전시회다. 올해는 역대 최대 규모로 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, 도쿄일렉트론 등 세계 1200개 반도체기술 기업이 참가해 4100개 부스를 운영하고 있다.