인공지능(AI) 등 첨단·벤처분야 기업 지원 위해

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 정부가 인공지능(AI) 등 첨단분야 기업을 지원하기 위해 공약으로 내건 국민성장펀드를 기존 100조원에서 150조원으로 확대하기로 했다.

대통령실은 10일 국민성장펀드 보고대회를 열고 ‘150조원 국민성장펀드’ 운영 방향을 발표할 계획이라고 밝혔다. 이 대통령이 당초 공약했던 ‘100조원 펀드’에서 150조원으로 규모를 키운 것이다.

이날 보고대회에는 최태원 SK회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사AI 대표, 권용현 LG유플러스 전무, 김동욱 현대자동차 부사장, 이종민 SKT 부사장, 박상진 신임 산업은행장 등 첨단산업계 및 금융계 관계자들이 참석할 예정이다.

정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 전재수 해양수산부 장관, 김경수 지방시대위원장, 권대영 금융위 부위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석한다.

국민성장펀드 운영방향 발표 후에는 AX·바이오·에너지 등 첨단전략산업 비전, 벤처 혁신기업 지원, 생산적 금융 대전환 등에 관한 자유토론도 진행될 방침이다.