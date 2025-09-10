SK매직

SK인텔릭스의 헬스플랫폼 브랜드 SK매직이 성능과 디자인을 강화한 ‘원코크 플러스 얼음물 정수기’(사진)를 새로 선보였다.

이 정수기는 터치 한 번으로 얼음과 물이 동시 출수되며, SK매직이 국내 최초로 선보인 기능의 정수기다. 얼음물 기능으로 아이스 아메리카노 등 각종 홈카페 음료를 사계절 내내 편리하게 즐길 수 있는 것이 차별화 요소다. 특히 탱크형 저장 방식이 아닌 버튼을 누르면 정수된 신선한 물을 제공되는 직수형 얼음정수기라는 점도 강조된다.

원코크 얼음물 정수기는 제빙속도를 비롯해 얼음의 크기, 투명도, 강도 등을 사용환경과 취향에 따라 직접 선택할 수 있다. ‘단단모드’는 업계 최대 크기인 12g의 얼음을 제공한다. ‘넉넉모드’는 상대적으로 작은 크기의 얼음을 빠른 속도로 만들며, 제빙속도는 단단모드 대비 20% 빠르다. 업계 최대 얼음량을 제공해 여름철에도 걱정 없이 사용할 수 있게 한다.

위생성도 강화돼 얼음이 보관되는 아이스룸에는 업계 최초로 ‘아이스룸 트리플 UV케어 시스템’을 적용했디. 코크 UV케어, 직수관 전해수 안심케어 등 오염경로를 차단하는 ‘4중 안심 케어 시스템’이 적용됐다.

정수기의 핵심인 필터는 프리 블록카본 필터와 복합 나노PAC 필터가 탑재됐고, 총 6단계 필터링 시스템이 적용됐다. SK매직은 전문가 방문케어 서비스인 ‘안심OK서비스’를 진행하며, 업계에서 유일하게 연 1회 아이스룸 무상교체 서비스를 제공한다. 유재훈 기자