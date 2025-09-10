65세 이상 어르신 연령별 순차 접종

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 오는 22일부터 어린이를 시작으로 독감 무료 예방접종을 순차적으로 실시한다.

광주시는 사업 첫날 쏠림 방지와 안전한 접종을 위해 대상군별, 연령별로 접종 시기를 분산해 진행한다.

대상자별 예방 접종은 2회 접종 대상자인 생후 6개월 이상 9세 미만 어린이의 경우 오는 22일부터, 1회 접종 대상자인 생후 6개월 이상 13세 이하 어린이와 임신부는 29일부터이다.

어르신의 경우 ▷75세 이상은 10월15일부터 ▷70~74세는 10월20일부터 ▷65~69세는 10월22일부터 2026년 4월30일까지 무료 접종을 실시한다.

접종은 대상자 확인을 위한 신분증을 지참해 주소지와 관계없이 전국 지정 위탁의료기관에서 무료로 가능하다. 지정 위탁의료기관은 예방접종 도우미 누리집(nip.kdca.go.kr), 예방접종도우미 애플리케이션, 관할 보건소에서 확인할 수 있다.

광주시는 자체 사업으로 자치구와 총 3억원의 예산을 투입해 50~64세 장애인·의료급여수급권자·국가유공자를 대상으로 10월27일부터 12월5일까지 주소지 관할 지정 위탁의료기관에서 무료 접종을 실시한다. 접종 의료기관 등 자세한 사항은 관할 보건소에 문의하면 안내받을 수 있다.

일반적으로 인플루엔자 유행은 11월부터 이듬해 4월까지인 만큼 접종 후 면역형성 효과 지속기간(접종 2주부터 항체 생성, 평균 6개월 유지)을 감안해 10월에서 12월 사이에 접종하는 것을 권장한다.

특히 65세 이상의 경우 10월15일부터 동일한 일정으로 코로나19 예방접종이 실시되므로 동시 접종을 적극 권고하고 있다.

강윤선 공공보건의료과장은 “고령자 등 고위험군의 경우 독감 예방접종은 질병 부담을 낮추는 데 효과적이다”며 “접종 일정에 맞춰 의료기관을 방문해 예방접종을 받으시길 바란다”고 당부했다.