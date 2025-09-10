대상 ‘바이더엠’ 등 6개 업체 입상 LH 발주 사업지구 현장 납품 기회

[헤럴드경제=박로명 기자] 한국토지주택공사(LH)는 ‘2025년 LH 조명기구 디자인 공모전’ 결과 총 6개 업체를 선정했다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 LH 공공주택 공간디자인 품질 향상과 중소기업의 판로 개척을 지원하고자 마련됐다. 공모 대상은 입주민이 자주 접하는 ▷단위세대(거실등·침실등 등) 7종 ▷공용부(계단실센서등·출입구 조명등 등) 7종 등 총 14종의 조명 기구로, 총 31개의 업체가 응모했다.

그중 심사를 거쳐 ▷대상 바이더엠 ▷금상 빌트조명, 한주조명 주식회사 ▷우수상 에스씨엘, 주식회사 보승일렉트릭, 주식회사 다보예 등 총 6개 업체가 선정됐다. 대상을 받은 바이더엠은 LH 공공주택의 공간 특성과 연령별 목표에 맞춘 독창적인 조명기구 디자인을 구현한 점을 높이 평가받았다.

입상업체는 상패 수상과 함께 올해 하반기 LH 발주 사업지구 현장(각 1개)에 조명기구를 납품하게 된다. 대상 수상 업체는 1100가구 규모, 금상 수상 업체는 700가구 규모, 우수상(3개 사) 수상 업체는 500가구 미만 규모의 납품을 진행할 예정이다.

LH는 공모 입상 작품을 담아 연내 ‘LH 조명기구 디자인북’을 제작하고, 이를 활용해 현장별 공간디자인과 컨셉에 적합한 조명 기구를 적용해 나갈 계획이다.

오주헌 LH 공공주택본부장은 “이번 공모를 통해 국내 우수 중소기업 제품을 발굴하고, 판로 개척을 지원할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “공공주택 디자인 품질 향상을 통한 주거 만족도 제고를 위해 노력할 것”이라고 말했다.