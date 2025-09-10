차세대 AI 메모리 검증 및 최적화 ‘맞손’ AI 서비스 성능·비용 효율 동시 강화 기대

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버클라우드가 인공지능(AI) 서비스의 성능 및 효율을 높이기 위해 SK 하이닉스와 손을 잡았다.

네이버클라우드는 SK하이닉스와 차세대 AI 메모리·스토리지 솔루션의 평가 및 최적화를 위한 업무 협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이에 따라 네이버클라우드는 자사가 운영하는 대규모 데이터센터에 SK하이닉스의 최신 하드웨어를 적용한다. 뿐만 아니라 데이터센터 소프트웨어 최적화를 병행, AI 서비스 응답 속도 향상과 서비스 원가 절감을 동시에 달성한다는 계획이다.

최근 생성형 AI의 급속한 확산으로 서비스 운영 비용 절감과 응답 속도 최적화가 핵심 과제로 떠오르며 GPU 성능을 뒷받침하는 메모리·스토리지 효율은 AI 경쟁력의 중요한 차별화 요소로 부각되고 있다. 네이버클라우드는 이번 협력을 통해 SK하이닉스의 CXL(Compute eXpress Link), PIM(Processing-In-Memory) 등 차세대 메모리 솔루션을 실제 AI 서비스에 적용해 GPU 활용 효율을 높이고 전력 소모를 줄이는 등 실질적 성과를 도출할 예정이다.

네이버클라우드는 “SK하이닉스와의 협력으로 데이터센터 인프라, 소프트웨어를 아우르는 최적화 경험을 확보, 풀스택 AI 기업으로서의 경쟁력을 한층 보완하게 됐다”면서 “나아가 국내 기술 기반의 소버린 AI 인프라 강화에도 기여할 계획”이라고 말했다.

양사는 공동 연구, 특허 출원, 국제 AI 컨퍼런스 참여 등 다양한 협력 활동도 추진한다. 이를 통해 기술적 성과를 글로벌 시장에 적극 알리고, 산업 전반의 AI 생태계 확산을 가속화한다는 계획이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “AI 서비스 경쟁력은 소프트웨어를 넘어 데이터센터 인프라 전반의 최적화에서 결정된다”며 “글로벌 AI 메모리 대표 반도체 기업과의 협업을 통해 인프라부터 서비스까지 아우르는 경쟁력을 강화하고, 고객에게 보다 혁신적인 AI 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.

안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(CDO)은 “실제 상용 환경에서의 엄격한 검증을 거쳐, 글로벌 AI 생태계가 요구하는 최고 수준의 메모리 설루션을 제공해 AI 메모리 선도 기업의 위상을 공고히 하겠다”며 “이번 협력을 시작으로 글로벌 CSP(Cloud Service Provider) 고객들과의 기술 파트너십도 적극 확대해 나갈 것”이라고 말했다.