2세대 미국S&P500채권혼합 ETF 중 최초

[헤럴드경제=유동현 기자] 하나자산운용은 ‘1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 상장지수펀드(ETF)’의 순자산이 500억을 돌파했다 10일 밝혔다.

개인투자자, 퇴직연금투자자(증권사·보험사·은행)들의 순매수에 힘입어 6월 10일 상장 이후 약 3개월만이다. 국내 상장된 전체 S&P500채권혼합 ETF 중에서도 역대 최단 기간이기도 하다.

이 상품은 미국 대표지수 스탠더드앤푸어스(S&P)500과 미국 단기국채에 각각 약 50%씩 투자한다. 퇴직연금감독규정 상 안전자산에 해당되는 채권혼합형 ETF 중 최대 비중이다.

2023년 11월 16일 개정된 최신 퇴직연금감독규정을 반영한 ‘2세대’ S&P500채권혼합ETF(S&P500 비중 최대 50%)로, 1세대 S&P500채권혼합 ETF(S&P500 비중 최대 30%) 대비 S&P500 비중이 약 1.7배 높은 것이 특징이다.

퇴직연금 계좌에서 100% 편입 가능할 뿐 아니라, 퇴직연금 계좌에서 적극적으로 S&P500 비중을 확대하는 전략도 가능하다. 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 위험자산 70% 내 ‘1Q 미국S&P500’을, 안전자산 30% 내 ‘1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브’를 편입하면, 전체 포트폴리오에서 최대 85%까지 S&P500에 투자하는 효과를 낼 수 있다.

하나자산운용은 올 들어 ▷1Q 미국S&P500 ▷1Q 미국나스닥100 ▷1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 ▷1Q 미국메디컬AI ▷1Q 샤오미밸류체인액티브 를 잇달아 상장하며, ETF 상품 라인업을 늘리고 있다.

지난 2일 상장한 1Q샤오미밸류체인액티브 ETF는 상장 첫날 개인투자자 순매수 22억을 기록했다. 중국에 투자하는 국내 상장된 ETF 중 개인순매수 전체 2위다. 1Q 샤오미밸류체인액티브 ETF는 상장 후 6영업일 연속 순매수를 이어가고 있다.

김태우 하나자산운용 대표는 “퇴직연금 시장에 적합한 ETF상품에 대한 투자자들의 요구가 확대되는 가운데, 당사의 ‘1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브’가 증권사와 보험사는 물론 은행의 연금 투자자들에게도 좋은 투자 솔루션으로 활용되고 있다”며 “1Q ETF는 앞으로도 연금 계좌를 중심으로 실질적인 투자 수요에 기반한 차별화된 상품을 지속적으로 공급할 것”이라고 했다.

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 증권사 일반, ISA계좌, 연금계좌(연금저축·퇴직연금 DC/IRP) 등에서 거래 가능하다. 은행에서는 하나은행 신탁 및 퇴직연금에서, 보험사에서는 삼성생명 퇴직연금에서 거래가 가능하다.