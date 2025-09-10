주식 양도세 대주주 기준 상향 가능성에 자금 유입

[헤럴드경제=유동현 기자] 키움투자자산운용은 ‘KIWOOM 200TR 상장지수펀드(ETF)’의 순자산(AUM)이 1조원을 돌파했다고 10일 밝혔다. 지난해 말 약 6860억원이었지만 올 들어 약 3200억원 이상이 유입되며 연초 대비 47% 이상 성장했다.

이 상품은 코스피200 총수익지수(TR)를 추종하는 ETF로, 지수 가격 변동뿐 아니라 지수 내 편입 종목의 배당금을 자동 재투자함으로써 복리 효과를 실현할 수 있다. 총보수는 동일 유형 상품 대비 낮은 수준(연 0.012%)이다.

금융정보제공업체 에프앤가이드(FnGuide)에 따르면 전날 기준 ‘KIWOOM 200TR ETF’의 연초 이후(YTD) 수익률은 +40.48%를 기록했다. 최근 3개월 수익률은 +15.55%, 6개월 수익률은 +31.83%, 12개월 수익률은 +32.67%로 국내 증시 강세 흐름을 반영했다.

자금 유입은 상반기 정부의 주주환원 정책 강화 등 자본시장 활성화 정책에 따른 투자심리 개선 영향으로 풀이된다. 최근 주식 양도세 대주주 기준 상향 기대감에 힘입어 매수세도 이어지고 있다.

지난 7월 1일 개정된 소득세법 제26조의2에 따라 집합투자기구는 설정일부터 매년 1회 이상 결산·분배 의무가 도입됐지만, 국내주식형 ETF는 예외 규정(라목)에 따라 해당 의무가 면제되어 TR 구조 유지가 가능하다. 이에 ‘KIWOOM 200TR ETF’는 세법상 예외 규정에 따라 배당 재투자 효과를 그대로 누릴 수 있다.

키움투자자산운용 관계자는 “이번 순자산 1조 원 돌파는 시장 변동성 속에서도 대표 지수형 ETF의 경쟁력을 입증한 결과”라며 “앞으로도 ETF 운용 역량을 더욱 강화해 투자자 신뢰에 부응하고, 장기 투자에 적합한 대표 지수형 ETF로서 입지를 공고히 하겠다”고 했다.