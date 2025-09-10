‘2025년 경기평화안보한마당’ 행사에서 감사패 수여 예정

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도는 병역과 봉사에서 귀감이 되는 도내 10가문을 ‘2025년 경기도 모범 병역명문가’로 최종 선정했다고 10일 밝혔다.

병역명문가는 가족 모두가 현역복무를 명예롭게 마친 가문으로 매년 병무청 심사를 통해 선정된다.

경기도 모범 병역명문가 선정을 위해 도는 지난 8월 12일부터 8월 31일까지 한 달간 공개모집을 진행됐으며 총 51개 가문이 ‘경기도 모범 병역명문가’ 참가신청을 했다.

도는 공적기간, 병역이행 업적도, 지역사회 공헌도, 지역 내 평판 및 인지도 이렇게 4개 항목을 가중치에 따라 종합적으로 평가하고 선정심의위원회의 심사를 거쳤다.

모범 병역명문가로 선정된 구택환 가문은 한국(6·25) 전쟁 참전과 순직의 아픔을 겪은 1세대의 숭고한 발자취에 이어, 2대 구재삭 씨가 독거노인 무료급식 봉사를 꾸준히 이어오며 군인정신과 이웃 사랑의 가치를 함께 실천하고 있다.

또, 정중은 가문은 조부 정극서 준장이 다수의 무공훈장을 수훈한 군인정신의 상징일 뿐 아니라, 한국(6·25)전쟁 중 전사한 동생 정성준 하사가 53년만에 유해 발굴로 현충원에 안장된 감동적 사례로 선정됐다.

‘2025년 경기도 모범 병역명문가’로 최종 선정된 가문은 오는 26일 연천군에서 열리는 병역명문가 초청행사에 참여하게 된다. 행사는 ‘경기평화안보한마당’과 연계해 진행되며, 모범 병역명문가에 감사패 수여 및 연천 안보현장 견학 등의 순서로 구성돼 병역명문가 가족의 자긍심을 높이는 자리가 될 예정이다.

조광근 경기도 비상기획담당관은 “병역의무를 성실히 수행하고 사회적 귀감이 된 병역명문가 가족들이 정당한 예우를 받을 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다”며 “모범 병역명문가 제도가 병역문화에 대한 긍정적 인식을 확산시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.