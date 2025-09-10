[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 방사선학과가 일본 규슈에서 열린 ‘한일 방사선기술교육 하계 교류회’에 참가해 연구 성과를 발표하고 양국 간 학술 교류를 성공적으로 마쳤다고 9일 밝혔다.

올해 교류회에는 일본 전역 13개 대학과 대구보건대, 광주보건대, 대전보건대 등 한달빛글로컬보건연합대학 등 방사선학과 교수와 재학생 60여 명이 참석했다.

특히 이번 행사에서 대구보건대는 방사선학과 이나영(지도교수 심재구), 최지아(지도교수 정재은) 학생과 전문기술석사과정 의료융합방사선기술 전공 배한강·김현지 학생(지도교수 김정수)이 발표자로 나서 지난 1년간 수행한 연구 성과를 공유하고 토론하는 시간을 가졌다.

이어 양국 교수진은 의료방사선 환자의 안전을 위한 진단참고수준, 의료 AI, 방사선 방어용 기구 등 최신 기술 동향과 현안에 대해 심도 있는 토론을 펼치며 학문적 교류의 장을 넓혔다.

심재구 방사선학과 학과장은 “우리 학생들이 국제무대에서 그동안 갈고닦은 전공 역량을 자신 있게 보여주는 모습이 인상 깊었다”며 “이번 교류가 단순한 경험을 넘어 글로벌 의료 현장을 선도할 자신감을 다지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.