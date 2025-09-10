[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 2025 APEC 정상회의를 앞두고 지역 음식점 위생 수준 향상과 위생문화 세계화를 목표로 한 ‘케이(K)-하이진(Hygiene) 프로젝트’의 첫 결실인 ‘APEC 2025 특별판 위생복’을 공개했다.

9일 경북도에 따르면 ‘경북을 입고, 세계를 대접하다’라는 주제로 제작된 위생복은 경북의 역사, 문화, 자연을 시각 요소로 구성하고 APEC 정상회의의 국제적 상징성을 접목했다.

특히 도내 22개 시군의 지역 정체성은 각각의 상징물을 활용한 핀 배지로 표현해 개별성과 통합 이미지를 동시에 강조했다.

경주는 금관과 첨성대를 디자인 모티브로 적용해 개최 도시로서의 상징성을 담았다.

복장 색상은 음식점 영업주 대상 설문조사에서 선호도가 가장 높았던 남색으로 선정됐다. 형태는 조끼형과 생활한복형 두 가지로, 장시간 착용 시 불편함을 줄이고 실용성을 확보하는 데 중점을 뒀다.

도는 이번 위생복이 단순한 작업복을 넘어, 위생과 디자인, 지역 정체성을 융합한 문화 전달 매개체로서 기능할 것으로 기대하고 있다.

도는 시군과 협력해 본격적인 제작·보급을 추진할 계획이며 APEC 회의 기간 중에는 공식 행사장 인근 음식점과 도내 우수음식점에 착용을 권장할 방침이다.

이철우 경북지사는 “위생복은 청결한 서비스와 문화적 가치를 세계에 전하는 중요한 매개체”라며 “경북 음식점에서 선보이는 위생복은 도민의 자부심과 함께 한국 음식문화의 품격을 보여주는 상징이 될 것”이라고 말했다.