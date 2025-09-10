9.13.~10.19. 주말 양재천길 살롱스트림서 공예품 전시·판매와 풍성한 이벤트 열려 올해 판매자들 더욱 다양해져... 중기부 연계한 ‘서울 로컬x살롱 페스타’도 개최돼

[헤럴드경제=박종일 선임기자]다가오는 가을, 단풍 옷을 갈아입은 양재천길이 수준 높은 각양각색의 공예품과 즐거운 이벤트를 경험할 수 있는 특별한 공간으로 다시 찾아온다.

서울 서초구(구청장 전성수)는 13일부터 10월 19일까지 양재천 수변무대부터 영동1교에 이르는 구간인 ‘양재천길 살롱스트림’에서 ‘양재아트살롱 가을마켓’을 운영한다.

‘양재아트살롱’은 소상공인·공예작가·청년기업이 직접 생산하는 수공예품과 일상소품 등을 전시‧판매하는 아트마켓으로, 양재천길 상권에 활력을 불어넣으며 특색 있는 지역문화로 자리 잡았다.

9월에는 13일부터 21일까지, 10월에는 11일부터 19일까지 매주 주말 오후 1~8시에 운영된다. 특히 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’ 기간인 9월 27일부터 28일까지는 양재아트살롱 파워셀러 각 25팀을 반포대로 축제 현장 내 ‘서리풀아트살롱’에서 만나볼 수 있다.

마켓에 참여하는 판매자들은 더욱 다양해졌다. 구가 지원하는 사회적경제 문화예술 창업팀, 서초50플러스센터 플리마케터 양성과정 수강생, 한우리정보문화센터 장애인 미술작가들이 참신한 예술품을 선보일 예정이다.

또, 중소벤처기업부·서울창조경제혁신센터와 함께 ‘서울 로컬×살롱 페스타’도 연계해 개최한다.

이는 수도권 로컬크리에이터와 신사업창업사관학교 예비창업자 70여 팀이 참여하는 로컬브랜드 품평회로 양재아트살롱을 방문하는 시민들에게는 전통주·특산품 등 지역자원을 활용한 제품을 소개하고, 창업가에는 판매전시·피칭대회 통한 테스트베드를 제공하여 로컬브랜드와 소비자를 직접 연결하는 기회도 제공한다.

볼거리, 즐길거리도 가득하다. 양재아트살롱의 마스코트로 인기몰이 중인 서울시 ‘해치’ 캐릭터의 대형 아트벌룬 전시와 특별 문화공연, 즉석 노래자랑 ‘양재천천노래방’, 버스킹, 체험 프로그램 등이 마련됐다.

▲1주차(9.13.~14.)에는 개막공연인 ‘난타 퍼포먼스’와 시민참여 공연 ▲2주차(9.19.~20.)에는 터키와 멕시코가 참여하는 ‘글로컬 살롱’ ▲3주차(10.11.~12.)에는 추석 특별공연인 ‘매직버블쇼’와 반려가족들이 함께하는 ‘펫살롱’ ▲4주차(10.18.~19.)에는 낭만 있는 수변무대에서 세계적으로 폭발적인 인기를 끌고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 상영과 피날레 공연 ‘오페라 쇼’가 펼쳐진다.

커뮤니티 모임과 상인 원데이클래스, 팝업행사가 연중 열리는 복합문화공간 ‘양재살롱관(양재천로 125-10)’에서는 9월 한 달간 도서 팝업행사인 ‘AUTUMN IN SALON’이 개최된다. MBC 앵커 출신 박혜진 다람출판사 대표의 북토크를 비롯해 리딩데이, 로컬서점 큐레이션 등 양재천길만의 다채로운 행사로 꾸며질 예정이다.

양재천길 손님맞이 먹거리 준비에는 지역 상권도 발 벗고 나섰다. 수제맥주, 아이스크림, 카페 등 양재천길 상권 F&B 매장들이 행사기간 중 판매자로 직접 참여, 구는 이들 점포에 대해 아트테리어 사업으로 인테리어 개선을 지원한다.

이 외에도 메뉴 자체할인, 미식산책 스탬프릴레이, 상권지도 전시월 운영 등으로 지역경제 활성화를 도모한다는 계획이다.

구는 상권에서 시민들의 추가적인 소비를 유도하기 위해 양재천길을 상징하는 ‘그린몬스터’ 프로모션도 지속 운영한다. 3만 원 이상의 구매영수증을 제시하면 행사 특별주화인 ‘양재 프랑’을 지급하고 6미터 높이의 대형 캡슐머신 ‘그린몬스터’에서 2000 원, 5000 원, 1만 원, 3만 원 등 상권 할인쿠폰을 랜덤으로 뽑을 수 있는 이벤트가 준비돼 있다.

이번 행사가 열리는 양재천길 상권은 지난 2022년 강남권에서 유일하게 서울시 ‘로컬브랜드 상권 육성사업’에 선정되어 로컬문화와 상권이 어우러지는 힙플레이스로 도약했고, 올해는 중소벤처기업부 로컬브랜드 창출팀으로 수도권에서 유일하게 선정된 바 있다.

이와 함께 서울축제 4위로 성장한 양재아트살롱은 올해 상반기에만 20만 명이 찾으며 총 매출이 작년 대비 20% 증가한 4억 7000만 원을 기록하는 등 지속적으로 성장하고 있다.

전성수 서초구청장은 “양재아트살롱 가을마켓에서 소중한 사람들과 함께 가을을 만끽하고 양재천길의 다채로운 매력을 느끼며 행복한 추억 만드시길 바란다”며 “앞으로도 지역경제와 예술이 상생하고 함께 성장하도록 양재아트살롱을 창의적이고 지속가능한 로컬축제로 만들어 나가겠다”고 말했다.