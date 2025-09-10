예타 탈락 후 중단 위기...구민 뜻 모아 정부·서울시에 신속 재추진 촉구 9월 15일부터 11월 30일까지 온·오프라인 진행...QR코드, 동주민센터에서 참여가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 서남권 교통 불균형 해소와 주민 이동권 보장을 위해 ‘목동선 및 강북횡단선 재추진 촉구’ 주민 서명운동을 9월 15일부터 11월 30일까지 진행한다.

‘목동선’은 서울에서 유일한 도시철도 불모지인 신월동 남부순환로를 기점으로 신정동·목동을 거쳐 당산역까지 연결되는 노선이며, ‘강북횡단선’은 목동역에서 출발해 등촌로·등촌역을 경유하여 청량리역까지 이어지는 노선이다.

두 노선 모두 도시철도 접근성이 낮고 남부순환로·등촌로 등 상습 교통정체지역을 경유하고 있어 개통 시 구민들의 교통편의가 획기적으로 개선될 것으로 기대됐으나, 2024년 기획재정부에서 실시한 예비타당성 조사에서 경제성 부족으로 사업이 무산되며 중단 위기를 맞았다.

목동아파트 14개 단지는 올해 안으로 모두 정비구역 지정이 완료될 예정이며, 재건축으로 인구 10만 명에 육박하는 신도시급 규모로 변모한다. 여기에 신정동 3500평 부지의 서부트럭터미널 도시첨단물류단지 조성, 신월동 약 6000세대 규모의 재개발까지 더해져 교통 수요 폭증이 불가피해 철도망 확충이 반드시 필요한 상황이다.

서울시는 현재 ‘제3차 도시철도망 구축계획’ 수립 용역을 통해 ‘목동선’과 ‘강북횡단선’의 최적 노선과 사업성 제고 방안을 재검토하고 있다.

이에 양천구는 이번 서명운동을 통해 주민 여론을 적극 결집하여 서울시와 기획재정부, 국토교통부 등 관계기관에 신속한 사업 재추진을 건의할 계획이다.

서명운동은 양천구민과 지역 활동 주민을 대상으로 온라인(QR코드)과 오프라인에서 병행 진행된다. 참여를 원하는 주민은 구 홈페이지·SNS 또는 동주민센터에 게시된 QR코드를 통해 서명하거나, 가까운 동주민센터를 직접 방문해 서명할 수 있다.

이기재 양천구청장은 “목동선과 강북횡단선은 서남권 대중교통 불편을 해소하고 재건축·재개발에 따른 교통 수요에 선제적으로 대응하기 위해 반드시 필요한 노선”이라며 “도시철도망 사업이 경제성만으로 판단되지 않도록 이번 서명운동에 적극 동참하여 사업 재추진에 대한 구민의 강력한 의지를 알려야 한다”고 말했다.