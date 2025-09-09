[헤럴드경제=정석준 기자] 북한이 2019년 하노이 북미 정상회담 전후로 내부 스파이들을 대대적으로 색출해 제거한 것으로 알려졌다.

9일 정부 소식통은 뉴욕타임스(NYT)가 지난 5일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 1기 행정부가 2019년 북미 협상 국면에서 김정은 국무위원장을 도청하려고 해군 특수부대를 침투시켰으나 실패했고, 그 과정에서 북한 민간인들을 살해했다는 보도와 관련해 이같이 말했다.

이 소식통은 “이번에 보도된 내용의 진위는 알 수 없다”고 전제하면서도 “당시 NYT에 언급된 것보다 훨씬 더 많은 일들이 있었고, 그 시점에 북한에서 많은 (스파이) 색출이 있었다”고 설명했다.

북한이 스파이를 색출하는 과정에서 미국이 구축해둔 북한 내 휴민트(인적 정보)에 상당한 타격이 있었던 것으로 전해졌다.

다만 북한이 NYT 보도 내용을 2019년 이미 인지하고 있었다면 북미대화 및 정상회담을 새롭게 추진하는 데 큰 영향을 주지 않을 것으로 예상된다.

김 위원장이 트럼프 대통령에게 불신을 가진 가운데서도 그해 2월 하노이, 6월 판문점에서 추가로 두 차례나 만남을 가졌다는 점에서다.

미국의 군사작전을 파악하고 스파이를 잡아내는 선에서 어느 정도 입장을 정리하되, 외교적 접촉은 계속한다는 기조를 유지한 셈이 된다.

한 당국자는 “2019년 그 일들이 미국에 대한 북한의 불신을 자극하기는 했지만 그럼에도 불구하고 (2019년 6월) 북미가 판문점에서 만났지 않느냐”고 말했다.

김여정 노동당 부부장도 지난 7월 담화에서 “우리 국가수반과 현 미국 대통령 사이의 개인적 관계가 나쁘지 않다는 사실을 부정하고 싶지는 않다”고 언급한 바 있다.

한편, 미국의 작전과 관련해 북한은 6년이 지난 지금까지 단 한 번도 공개적인 입장을 내놓지 않았다. NYT 보도에도 침묵하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5일 관련 질문을 받자 “난 아무것도 모른다. 지금 처음 듣는다”고 선을 그었다.