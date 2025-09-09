[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사는 오는 13일 오전 7시 30분 상주 경천섬 공원에서 ‘조선팔도 자전차대회 100주년 기념 자전차왕 엄복동 따라 달리기’ 라이딩 투어를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 1925년 열린 조선팔도 자전차대회의 역사적 의미를 기리고 경북의 명품 자전거길과 지역 문화유산을 널리 알리기 위해 마련됐다.

당시 대회는 1924년 경북선 개통과 상주역 개설을 기념해 개최됐으며 상주가 전국적인 자전거 도시로 자리매김하는 출발점이 됐다.

특히 엄복동과 박상헌 선수가 일본 선수를 제압하며 민족적 자긍심을 드높인 승리는 일제강점기 조선인의 기개를 상징하는 사건으로 기록됐다.

올해 열리는 100주년 기념 대회는 단순한 자전거 라이딩을 넘어서 과거와 현재를 잇는 역사적 시간 여행의 의미를 담고 있다.

참가자는 전국의 자전거 동호인과 시‧도민, 관광객 등 약 200명으로, 사전 접수를 통해 모집됐다.

이들은 경천섬 공원에서 출발해 도남서원, 청룡사, 낙동강칠백리공원, 상주역을 거쳐 다시 경천섬 공원으로 돌아오는 총 73㎞ 구간을 자전거로 달린다.

상주의 주요 명소와 역사적 장소를 잇는 이 구간에는 다양한 미션 프로그램이 마련돼 있어 참가자들에게 특별한 재미와 감동을 선사한다.

또 대회 현장에는 ‘자전거 영웅’ 엄복동을 기념한 포토존이 설치돼 참가자들이 추억을 남길 수 있으며, 퍼포먼스형 SNS 이벤트 ‘엄복동 따라하기’도 함께 진행돼 자전거 문화 확산과 지역 관광 홍보 효과를 높일 예정이다.

김남일 공사 사장은 “100년 전 시대정신이 담긴 조선팔도 자전차대회의 감동을 재현하고 자전거를 매개로 지역민과 관광객이 함께 소통하며 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것”이라며 “이번 행사가 상주의 자전거 도시 브랜드를 강화하고 지역 관광 활성화에 기여하기를 기대한다”고 말했다.