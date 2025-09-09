[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 검찰청을 폐지하기로 한 정부조직 개편안에 대해 “윤석열 전 대통령과 한동훈 전 대표 등 정치 검사 둘이 남긴 폐해가 고스란히 76년 역사의 검찰청 폐지로 남았다”고 지적했다.

검사 출신인 홍 전 시장은 8일 자신의 페이스북에 “해방 후 76년을 이어온 검사 시대가 끝나는 모양”이라며 “해방 후 오제도 검사를 중심으로 좌익 척결의 선봉장이었던 검찰은 범죄 척결의 중심에 서 있었지만, 정치에 물들면서 변질됐다”고 했다.

그는 특히 문재인 정부 시절 윤 전 대통령과 한 전 대표를 겨냥해 “보수 궤멸에 앞장서 문재인의 사냥개 노릇을 했다”며 “정치 검찰의 정점을 찍은 뒤 직접 정치판에 뛰어들어 집권하면서 씻을 수 없는 오점을 남겼다”고 비판했다.

이어 “그들이 남긴 폐해가 결국 76년 역사의 검찰청 폐지로 이어졌다”며 “검사를 천직으로 여기던 후배들이 안쓰럽다”고 덧붙였다.

그는 “그런데 국가수사본부(국수본)와 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처), 공소청의 보완수사권 이렇게 수사권을 쪼개서 범죄 수사가 제대로 되겠느냐”며 “모든 수사권을 통할하는 독립적인 국가 수사청 하나만 두고 국수본, 중수청, 공수처는 모두 폐지하는 게 옳은 방향이 아니냐”고 말했다.

앞서 지난 7일 대통령실과 정부, 더불어민주당은 고위당정협의회를 거쳐 검찰청 폐지와 공소청·중수청 신설 등을 뼈대로 하는 정부조직 개편안을 확정했다.

개편안에 따르면 검찰청은 폐지되고, 대신 공소청과 중수청을 신설해 기존 검찰의 기소와 수사 기능을 분리 담당하게 했다. 공소청은 법무부 아래, 중수청은 행정안전부 산하에 두기로 했다. 정부조직법 개정안이 오는 25일 국회 본회의를 통과하면 공포 1년 후 시행된다.