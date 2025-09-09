[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 9일 오전 9시 대한민국재향경우회 중앙회(마포대로 92)에서 열린 ‘일반경비원 신임교육과정’ 개강식에 참석해 교육생들을 격려했다.

이번 교육은 구직 수요가 높은 경비업 취업을 희망하는 구민들의 재취업 기회를 확대하기 위해 마련된 것으로, 지난 8월 마포구청 1층 마포직업소개소를 통해 사전 접수한 구민 40명이 참여했다.

교육 과정은 9월 9일부터 11일까지 3일간 총 24시간으로 운영되며, 범죄예방론·경비업법 등 필수 이론과 함께 현장에서 필요한 실무 중심 교육이 병행된다. 수료자에게는 경비업 취업에 필수인 교육 수료증이 발급된다.

교육비는 전액 무료로 지원되며, 수료 이후에는 마포직업소개소와 연계해 취업 알선까지 이어질 수 있도록 체계적인 지원이 제공된다.

개강식 현장은 새 출발을 준비하는 교육생들의 기대감으로 활기가 넘쳤다. 짧은 3일간의 교육이지만, 서로에게 응원과 격려를 건네며 재취업의 의지를 다지는 모습이 돋보였다.

박강수 마포구청장은 “일반경비원은 중장년층 재취업 희망자들에게 인기가 매우 높다”며 “이번 교육 수료 후에는 마포직업소개소와 연계하여 취업 알선까지 지원하니 취업의 디딤돌로 삼아 모두가 좋은 결실을 맺길 진심으로 응원한다”고 말했다.

이어 “마포구는 앞으로도 양질의 직업 교육과 취업 연계 프로그램을 통해 구민들의 안정적인 고용환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다