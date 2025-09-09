서울시 제12차 건축위원회 심의 결과

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 여의도 키움파이낸스스퀘어와 충무로 남산스퀘어가 업무·상업 기능을 결합한 복합 랜드마크 건물로 탈바꿈한다.

서울시는 전날 열린 제12차 건축위원회에서 여의도동 복합시설 재건축, 남산스퀘어 리모델링 사업 2건이 통과됐다고 9일 밝혔다.

여의도동 복합시설 재건축사업을 통해 지하철 5·9호선 여의도역 인근 여의도동 36-1번지에 랜드마크가 들어선다. 세계적인 건축가 리차드 마이어(Richard Meier)가 설계에 참여했고 지하7층, 지상28층 규모의 연면적 약 5만5000㎡ 규모로 조성된다.

저층부에는 금융 라이브러리와 핀테크 랩&아카데미를 조성해 금융정보와 교육콘텐츠를 제공하고 핀테크 스타트업 지원을 통해 여의도의 금융생태계를 강화할 예정이다.

남산스퀘어(구 극동빌딩) 리모델링사업은 지하철 충무로역 인근 노후 건축물의 현대화에 초점을 맞췄다. 기존 지하3층~지상23층 건물의 연면적을 약 9만8000㎡로 확장하며 내진보강, 단열성능개선, 녹지조성 등 친환경 설계를 도입한다. 또 용적률 완화 적용으로 사업성을 개선한다.

남측 대로변에는 파고라와 휴식공간을 포함한 공개공지를 신설하고 북측 1~3층은 근린생활시설과 판매시설로 변경해 가로 활성화와 지역 상권 회복을 도모할 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 “여의도가 금융라이브러리와 핀테크 지원 공간을 갖춘 금융중심지의 핵심거점으로 도약하게 될 것으로 기대하며 또한 남산스퀘어 리모델링으로 노후 건축물이 개선돼 지역상권 회복과 도심의 활력증진으로 이어질 것”이라고 말했다.