[헤럴드경제=장연주 기자] 올들어 수도권에서 첫 만점통장이 나왔다. 전국에서는 올들어 두번째로, 하반기 로또청약 단지로 꼽힌 ‘잠실르엘’ 아파트 청약에서 청약가점 만점인 84점이 등장했다.

9일 청약홈에 따르면, 이날 당첨자를 발표한 잠실르엘 전용 74㎡의 최고 당첨가점은 84점, 최저 74점을 기록했다. 청약가점 만점인 84점은 ‘무주택 기간 15년 이상, 부양가족 6인 이상, 청약통장 가입기간 15년 이상’을 모두 충족해야 가능한 점수다.

이로써 잠실르엘은 올해 첫 만점통장을 받은 단지가 됐다.

총 23가구 모집에 9975명이 신청해 경쟁률은 433.7대 1로 나타났다. 전용 74㎡의 분양가는 약 18억7000만원이다.

전국에서는 지난 1월 전북 군산의 ‘더샵 라비온드’ 전용 84㎡D 타입에 이은 두번째 기록이다.

잠실르엘의 모든 타입을 통틀어 최저 가점은 70점으로 전용 51㎡에 청약했다. 7가구를 모집한 해당 타입엔 2679명이 몰려 382.71대 1의 경쟁률을 기록했다.

70점은 청약자 본인을 포함해 5인가족 이상일 때 가능한 점수다.

그 외 다른 타입의 최저점은 모두 74점, 최고점은 78~79점으로 나타났다.

이번 청약에서는 4인가족 만점자 조차 모두 탈락한 셈이다. 4인가족이 받을 수 있는 최고점은 64점이다.

한편, 잠실르엘은 잠실미성크로바 아파트를 재건축한 단지로 지하 3층~지상 35층, 13개 동, 총 1865가구 규모다. 지난 달 입주자 모집공고를 내고 110가구의 1순위 청약을 받았으며 이틀간 10만명의 신청자가 대거 몰렸다.