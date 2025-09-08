[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교(총장 정태주) RISE사업단은 지난 4일 인도네시아 반둥의 마라나타 크리스찬 대학교와 업무협약을 체결하고 한국문화센터 현판식을 개최했다.

이번 협약은 ▲해외 인재 유치 ▲학생·교수 교류 확대 ▲한국문화센터 운영 활성화 등을 골자로 하며, 국립경국대가 추진하는 글로벌 인재 확보 전략의 핵심 거점으로 평가된다.

국립경국대는 2012년부터 운영해 온 한국어센터를 기반으로 원스톱 한국어 교육 체계를 구축해 왔으며, 이번 협약을 계기로 해외 우수 학생들의 유학 수요를 선점할 수 있는 인프라를 확장했다.

현판식에는 프란스 움부 다타 총장을 비롯한 마라나타대 주요 인사와 국립경국대 임우택 RISE사업단장이 참석했다.

마라나타 크리스찬 대학교 프란스 움부 다타 총장은 “이번 행사를 통해 양교의 오랜 교류를 지속해서 확대하고, 한국문화센터 활성화 및 한국어 교육 확대, 해외 인재 유치 지원, 학생 교류 프로그램 확대 등을 위해 적극적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

임우택 국립경국대 RISE사업단장은 “양교의 오랜 교류와 협력을 기반으로 한국문화센터를 확장하고 이를 통해 한국 문화를 인도네시아에 알리며, RISE사업단에서 개발한 한국어 소통능력시험을 통해 많은 학생들이 국립경국대에 유학할 수 있는 기반을 넓혔다는 점에서 큰 의의를 갖는다”고 말했다.