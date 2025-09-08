경북도·동서발전과 무탄소 전원개발 협약… 미래형 산업 클러스터 구축 본격화 고용 250명·생산유발 2조3천억… 지역경제 회복·탄소중립 선도

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도 영주시가 1조2000억 원 규모의 무탄소 전원개발사업 협약을 체결하며, 청정수소 발전소와 에너지저장 시스템을 중심으로 미래형 산업 클러스터 구축에 속도를 내고 있다.

영주시는 8일 경북도와 한국동서발전(주)와 함께 투자 양해각서(MOU)를 맺고, 청정수소 산업을 새로운 성장 동력으로 삼아 지역경제 재도약의 발판을 마련했다고 밝혔다.

이번 사업은 영주시가 역대 최대 규모로 성사시킨 투자 유치로, 정부의 탄소중립 정책과도 맞닿아 있다.

올해부터 2035년까지 영주시 일원 3만5000 평 부지에는 500MW급 청정수소 발전소와 배터리 에너지저장시스템(BESS)이 들어선다.

시는 이를 기반으로 제조업과 에너지 산업이 융합된 첨단 클러스터를 형성하고, 향후 AI 데이터센터 등 신산업 유치까지 연계해 ‘대한민국 청정수소 중심 도시’로 도약한다는 구상이다.

이번 사업을 통해 영주시는 직접 고용 250명 이상, 가족 포함 약 500명의 인구 증가 효과와 함께 향후 협력업체 유치 등을 통한 지역 경제 활성화를 기대하고 있다.

발전소 건설, 운영에 따른 주변지역 지원금 174억원, 지방세수 1,008억원 증가, 생산유발효과 약 2조 3,460억원 의 생산 유발 효과를 기대한다.

특히 건설기간 중 1일 최대 1천명, 총 1만명 이상의 고용 유발 효과를 가져올 것으로 전망하고 있어, 지역 업체 참여 확대를 통한 침체한 건설 경기와 지역경제 회복에도 큰 힘이 될 전망이다.

협약에 따라 경북도는 수소 공급망 확충을 위한 행정 지원을, 영주시는 민원 및 인허가 체계 강화를, 동서발전은 사업 안정성 확보와 기술 개발을 각각 맡아 청정수소 산업 기반을 공고히 할 방침이다.

영주시는 이번 프로젝트가 영주첨단베어링 국가산업단지와 기존 산업 기반과 결합해 대규모 에너지·제조 융합 클러스터를 형성하고, 이를 바탕으로 미래 신산업까지 끌어들이는 기폭제가 될 것으로 보고 있다.

유정근 영주시장 권한대행은 “청정수소 발전소 유치를 계기로 제조업 중심의 산업 구조를 보완하고 미래 산업 변화에 적극 대응하겠다”며 “청정수소 산업이 안정적으로 정착할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

권명호 한국동서발전 사장은 “이번 투자는 동서발전의 미래 전략이자 지역경제와 국가 수소경제 모두에 이바지할 대형 프로젝트”라며 “기술 개발과 투자를 지속 확대해 나가겠다”고 강조했다.

양금희 경북도 경제부지사 역시 “영주 중심의 이번 사업을 계기로 경북이 청정수소 산업을 선도하며 새로운 국가 산업 지도를 그려 나가겠다”고 밝혔다.

이번 투자 유치는 단순한 산업 시설 확충을 넘어 지방 소멸 위기 극복과 인구 유입 촉진의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.

영주시는 “1조2000억 원 투자를 발판으로 경북 북부 산업도시를 넘어 대한민국 대표 첨단 도시로 도약하겠다”고 자신감을 내비쳤다.