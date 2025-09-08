[헤럴드경제=장연주 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애는 후계자가 아니라면서, 서방에서 유학 중인 아들을 은폐하려는 것이라고 주장했다. 특히 사회주의 국가에서 여성이 후계자나 국가원수가 된 적은 없다고 강조했다.

박 의원은 8일 YTN라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에 출연해 “지금 서방세계, 특히 우리나라에서도 김주애가 김정은의 후계자가 될 것이다, 후계자 수업을 받는다고 하지만 저는 그렇게 보지 않는다”고 말했다.

그는 “사회주의 국가, 봉건사회에서 딸이, 여성이 후계자나 국가 원수가 된 적은 없다”며 “제가 볼 때는 (김정은의) 아들은 지금 서방세계 어딘가에서 유학을 하고 있을 것이며, 이를 은폐하기 위해 김주애를 내세우고 있다”고 강조했다.

그러면서 박 의원은 “김정은, 김여정은 김주애 나이 때 스위스에 유학하고 있었는데 우리는 아무도 몰랐다”고 말했다.

다만, 그는 “물론 김정은이 김주애를 굉장히 예뻐하는 건 사실이다. 우리 아빠들이 딸을 예뻐하지 않나”라며 “김주애는 중국까지 온 건 사실인데 열병식이나 만찬장 등 공식 행사에는 나타나지 않았다”고 말했다.

그는 이어 “직책이 없기 때문에 중국 공식적인 행사에 초청을 받는 대상이 안됐을 것”이라며 “김주애는 후계자가 아니다”라고 주장했다.

한편, 최근 김 위원장은 중국 전승절 80주년 기념식에 참석하기 위해 베이징을 방문하며 김주애와 동행했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 김주애와 함께 중국의 서열 5위인 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기와 왕이 중국 외교부장 겸 중앙외사판공실 주임의 영접을 받는 사진을 싣기도 했다.

이를 두고 미국 뉴욕타임스, 영국 로이터 통신 등은 김 위원장이 국제무대에 김주애를 소개하기 위해 동행했다는 해석도 내놨다.