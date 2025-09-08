[헤럴드경제=최원혁 기자] 강원도 강릉에 극한 가뭄으로 재난 사태가 선포된 가운데 시민들을 지원하기 위해 양양의 한 리조트가 온천 특별 할인에 나서 화제다.

최근 양양에 위치한 한 리조트는 홈페이지에 ‘강릉 물 부족 사태 관련 고객 안내’란 제목의 안내문을 올렸다.

리조트 측은 “강릉 지역 물 부족 사태로 불편을 겪고 계신 시민 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “어려운 시기를 함께 극복하고자 강릉 시민 여러분께 특별 할인가를 제공한다”고 밝혔다.

온천 사우나 정상 요금은 4만4000원이지만 강릉 시민에게는 특별 할인된 8000원만 받기로 했다. 신분증을 지참한 강릉 시민이면 누구나 가능하다.

리조트는 “저희 리조트는 매일 천연수가 용출되고 지하수를 활용하고 있어 모든 시설 이용에 불편함이 없다”며 “온천, 야외 수영장, 부대시설 모두 정상 운영 중이니 안심하고 방문해 달라”고 전했다. 그러면서 할인 시기에 대해 “재난 상황 종료 시까지”라고 덧붙였다.

한편 정부의 ‘주간 생활·공업용수 가뭄 현황 및 전망’ 자료에 따르면 비가 내리지 않는다면 오봉저수지 저수율은 4주 내 5% 이하로 하락할 전망이다.

8일 강릉시 물 공급 87%를 책임지는 오봉저수지의 저수율은 이날 오전 8시10분 현재 12.5%까지 떨어졌다. 예년 이맘때 저수율은 71.0%다. 현재 수위는 99.5ｍ로 정상적인 물 공급 한계선인 사수위까지 불과 7ｍ 남았다.

강원 삼척·정선·태백에 물을 공급하는 광동댐도 가뭄단계가 ‘관심’ 단계에 진입한 뒤 곧 ‘주의’ 단계로 격상될 것으로 예상됐다. 또 수도권에 물을 공급하는 소양강·충주댐도 조만간 가뭄단계가 ‘관심’에 진입할 것으로 전망됐다.