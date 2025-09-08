고효율·AI가전 앞세워 유럽 공략 5년내 유럽가전 1위, 가능성 120% 내년 RGB TV로 삼성·中과 경쟁 TV사업 희망퇴직, 인력 선순환 차원

조주완 LG전자 최고경영자(CEO)가 “5년 내 LG전자가 유럽 시장에서 1위할 가능성은 120%”라며 자신감을 내비쳤다.

LG전자의 TV 사업 성적이 부진하다는 지적에는 “우리 뿐 아니라 한국 업체가 다 어렵다”면서도 “데이터센터 냉각설루션, 전장, 부품 및 장비 사업 등 B2B(기업간 거래)를 중심으로 이익을 내고 있어 균형을 맞추고 있다”고 강조했다.

조 CEO는 5일(현지시간) 독일 베를린에서 개막한 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에 마련된 LG전자 전시관에서 기자들과 만나 이같이 말했다.

조 CEO는 이번 IFA에서 LG전자가 선보인 ‘AI(인공지능) 홈’ 전략을 강조하며 “AI 홈은 기술 경쟁이 아닌 고객 경험 경쟁”이라며 “생활 속에서 실질적으로 도움을 주는 실용 AI로 차별화하겠다”고 강조했다. 이어 “기술을 통해 가정 내에서 수천만 가지 편익을 줄 수 있지만 LG전자는 고객의 ‘노동’을 줄이는 데 초점을 맞춘다”며 “세탁 단계를 줄이는 것처럼 생활에서 체감할 수 있는 경험을 깊이 제공해야 AI 홈의 진정한 가치가 인정받는다”고 말했다.

그러면서 유럽 시장에서의 성적에 자신감을 보였다. LG전자는 이번 IFA에서 유럽 시장을 겨냥해 25종의 신제품을 내놨다.

조 CEO는 “고효율·핏앤맥스·AI 세 가지가 유럽 시장 공략의 핵심 축”이라며 “유럽 수요의 절반 이상이 빌트인 가전인 만큼 ‘핏앤맥스(Fit & Max)’ 설계와 슬릭(slick)한 디자인으로 현지 수요에 대응할 것”이라고 밝혔다.

LG전자 수익성 악화 요인으로 꼽히는 TV 사업에 대해선 “한국 업체가 다 어려운 상황”이라며 답답함을 토로했다. 이어 “중국 업체의 공세는 당분간 강해질 것”이라며 “디바이스로 싸움을 하기 보다는 웹OS 플랫폼을 통한 서비스 수익 확대, 중동 시장 진출, 보급형 시장 확대로 풀어나가겠다”고 설명했다.

이번 IFA에서 삼성전자와 중국 TCL, 하이센스가 나란히 선보인 RGB TV 출시 계획을 묻는 질문엔 “우리도 낼 것”이라며 향후 RGB TV 경쟁 합류를 예고했다.

조 CEO는 “하나의 새로운 기술로 나타난 건데 고객들에게 선택의 옵션을 드린다는 측면에서 저희들도 좀 더 잘 만들어 내년 초 내려고 한다”고 답했다.

최근 TV 사업부를 대상으로 한 희망퇴직에 대해선 “인적 자원에 대한 투자 차원에서 고급 인력들도 들어와야 한다”며 “인력 구조의 선순환을 위한 결정”이라고 설명했다.

LG전자는 올해 TV 사업의 부진 속에 데이터센터용 냉각설루션과 전장 등 B2B 사업이 두각을 보이고 있다. 최근 인도네시아, 미국, 사우디아라비아 네옴시티 등에 데이터센터 냉각설루션을 공급하는 성과를 올렸다.

조 CEO는 “B2B, 플랫폼 비즈니스, 구독, 소비자직접판매(D2C) 등 질적성장 영역이 전체 매출의 절반, 영업이익의 80%에 달한다. 이 영역에 더욱 드라이브를 걸 것”이라고 밝혔다.

전장사업에 대해선 “전장사업의 70% 이상을 차지하는 차량용 인포테인먼트(IVI) 분야에서 7~8%의 높은 영업이익을 내고 있다”며 “전장사업 전체를 끌고 나가는 역할을 하고 있는 것”이라고 평했다. 베를린=박지영 기자