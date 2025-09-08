‘역대최단’ 유럽 전기차 판매 10만대 돌파 올해 7월까지 유럽 시장에서 전기차 10.6만대 지난 2023년과 비교해 약 2개월 앞선 기록 전년 동기 대비 46% 판매 성장

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자]현대차·기아가 유럽 시장에서 보급형 전기차를 앞세워 올해 최초 전기차 판매량 20만대 달성을 노린다.

지난 7월까지 현대차·기아의 전기차 판매량은 유럽에서 전년 동기 대비 46% 증가한 전기차 10만6000대를 기록했다. 연간 최다 판매를 달성했던 2023년과 비교하면 약 2개월 빠른 기록이다. 최근 유럽 시장에서 현대차 인스터(캐스퍼 일렉트릭)와 기아 EV3, EV4 등 전기차 모델이 신차 효과를 누렸기 때문이다.

유럽자동차공업협회(ACEA)가 집계한 올해 7월까지 현대차·기아 유럽 전체 판매량은 631,027대로 전년 동기 실적(658,162대) 대비 4.1% 감소했지만, 전기차 판매는 선전을 펼치고 있다.

특히 현대차·기아의 유럽 시장 내 전기차 판매 증가세는 유럽 전체 전기차 시장의 성장세보다 높다. 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1~7월 유럽 시장(EU+EFTA+UK) 전기차 판매(137만6720대)는 전년 동기(109만3406대) 대비 25.9% 증가했는데, 현대차·기아의 전기차 판매 증가율(46%)이 훨씬 높았다. 현대차 인스터는 올해 7월까지 15,161대가 팔려 코나 일렉트릭(1만6378대)에 이어 현대차 전기차 모델 중 두 번째로 많이 팔렸다. 기아 역시 보급형 전기차 EV3를 앞세워 유럽 시장에서 전기차 판매를 끌어올렸다. EV3의 올해 7월까지 누적 유럽 판매량은 3만9334대로 기아의 유럽 시장 전체 전기차 판매의 약 64%를 차지했다.

EV6가 출시 4년 차에 접어들면서 신차 효과가 떨어지고, 유럽 시장에서 기아의 전기차를 대표했던 인기 모델 니로 EV도 모델 노후화로 판매가 감소했지만 EV3가 큰 인기를 얻으며 기아의 유럽 시장 전체 전기차 판매는 전년 동기 대비 51% 늘었다.

기아는 EV3의 성공적 런칭에 힘입어 올해 하반기부터 준중형 전기차 EV4의 유럽 판매에 본격적으로 집중한다. 유럽 시장의 니즈에 맞춰 5도어 해치백 모델을 라인업에 추가한 점이 특징이다. EV4는 기아의 첫 유럽 생산 순수 전기차로 8월 말부터 슬로바키아 질리나 공장에서 현지 생산을 시작했다. 기아는 EV4 생산을 시작으로 유럽 내 전기차 생산을 본격화한다는 계획이다.

현대자동차는 최근 유럽 최대 자동차 시장인 독일에서 시장 평균치를 훨씬 상회할 정도로 전기차 판매 비중을 높이며 독일 전기차 시장 공략에 힘을 쏟고 있다.

2025년 7월 기준 독일 전체 승용차 등록 중 전기차 비중은 17.8%에 그친 반면 현대차는 전체 판매의 28%를 전기차가 차지해 시장 평균을 크게 웃돌았다. 기아 역시 23.1%의 전기차 판매 비중을 기록하며 전기차의 상품성과 경쟁력을 입증했다.

현대차는 독일에서 2021년 2만6000대, 2022년 3만2000대 전기차 판매를 기록하며 전체 판매의 30% 이상을 전기차로 구성했다. 다만 2023년 들어 유럽 시장 전체 전기차 수요 둔화 및 차량 수요 감소로 전기차 판매량이 소폭 줄었다.

독일의 전기차 등록 대수는 2021년 68만대에서 2024년 38만대로 40% 이상 감소했으나 2025년 7월 기준으로 누적 29만대를 기록하며 반등세를 보이고 있다.

한편 현대차는 이달 8일부터 시작되는 독일 국제 모빌리티쇼(IAA 2025)를 통해 신형 전기차 콘셉트 모델을 비롯한 주요 전기차 라인업을 공개하며 독일 전기차 시장 공략에 박차를 가한다는 계획이다.

IAA 2025에서 공개될 신형 전기차 콘셉트 모델은 유럽에서 베스트셀링 전기차로 자리잡은 EV3와 동급인 B세그먼트 크로스오버(CUV) 형태의 전기차다. 엔트리 모델인 인스터와 중형 SUV 전기차인 아이오닉 5 사이에 위치해 유럽 내 현대차 전기차 판매를 견인할 핵심 모델이 될 것으로 기대된다.

현대차는 2024년 독일에서 전기차 1만6000대를 판매했으며, 올해는 7월까지 이미 지난해 연간 판매량에 육박하는 1만5000대의 전기차를 판매하며 가파른 성장세를 보이고 있다. 특히 올해 독일 전기차 누적 판매 상위권에 SUV-A(경형)와 SUV-B(소형) 세그먼트에는 현대차·기아만 이름을 올린 것도 고무적이다.

현대차 인스터는 독일에서 지난 7월까지 누적 6341대 팔리며 현대차그룹 전기차 중 판매 1위를 달성했다. 기아 EV3는 5151대를 판매해 21위에 이름을 올렸다.

현대차의 첫 유럽 생산 기지였던 튀르키예 공장은 내년 하반기 현대차 최초의 유럽 전략형 전용 전기차 양산을 목표로 전동화 전환 설비 구축에 착수했다. 기아는 유럽 시장에 EV2를 2026년도에 출시할 예정이다. 현대차그룹 관계자는 “유럽 고객에게 맞는 상품성과 현지화 전략으로 유럽 전기차 시장을 공략해 나갈 것”이라고 밝혔다.