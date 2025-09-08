[헤럴드경제(대구)=김병진 기자](사)대경ICT산업협회는 지난 4일 대구스포츠산업지원센터에서 ‘미래 대구 AX 정책포럼 2차 회의’를 개최했다.

이번 회의는 8월에 개최된 1차 회의에 이어 두 번째 회의다.

더불어민주당 대구시당 허소위원장, 최종태 대경ICT산업협회 회장, 김민희 한국IT여성기업인협회, 대구시 관계자, (재)대구디지털혁신진흥원(DIP), 한국전자통신연구원(ETRI), 대구경북과학기술원(DGIST), 경북대, 대구시의사회 등 산·학·연·정 분야의 관계자들 30여명이 참석했다.

(재)대구디지털혁신진흥원 임정택 본부장은 대구 AX예타면제사업의 상황공유 및 향후 추진 일정에 대해 발표했으며 △한국전자통신연구원 변우진 본부장은 지역 AX산업 발전을 위한 제언을 공유했다.

기조발제후 대구 디지털산업의 전반적인 의견과 열띤 토론의 시간을 가졌다.

허소 대구시당 위원장은 “지역거점 AX(인공지능 대전환) 산업의 기초를 위한 5510억 규모 예타면제 사업이 확정됐다“며 ”향후 대구지역과 기업들을 중심으로 실행해 나갈 수 있도록 지속적인 노력을 다하겠다”고 했다.

최종태 (사)대경ICT산업협회장은 “이번 수성알파시티 거점으로 AX예타면제 사업으로 지역 미래산업을 위한 또 하나의 중요한 초석이 놓아졌다는데 큰 의미가 있고 지역 ICT산업계는 크게 환영하고 있다“며 ”후속 추진 상황 점검 및 지역 ICT 발전 전략 구체화와 정책 제안 활동을 이어갈 예정”이라 말했다.