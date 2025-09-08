[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 IT 기업이 직원들의 체중 감량을 장려하기 위해 해마다 100만 위안(약 1억9500만원)이 넘는 상금을 내걸어 화제가 되고 있다.

6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 선전에 본사를 둔 이 회사는 매년 ‘백만 위안 다이어트 챌린지’를 개최하고 있다.

이는 직원들이 운동과 균형 잡힌 식단을 통해 건강한 생활 습관을 갖도록 독려하는 취지로 마련됐으며, 직원은 누구나 체중을 0.5㎏ 줄일 때마다 500위안(약 10만원)의 상금을 받을 수 있다.

올해 다이어트 챔피언에 오른 직원 셰야치는 90일동안 무려 20㎏을 감량해 2만 위안(약 400만원)을 받았다. 그는 매일 1시간30분씩 운동하며 식단을 철저히 관리했다고 밝혔다.

회사 측은 “직원들이 일뿐 아니라 삶에서도 활력을 찾을 수 있도록 긍정적 인센티브를 제공하는 것”이라며 “건강한 생활방식을 정착시키는 데 목적이 있다”고 설명했다.

이 회사는 지난 2022년부터 지금까지 매년 챌린지를 진행하며 총 200만 위안(약 3억8000만원)을 상금으로 지급했다. 지난해에는 99명의 직원이 참여해 총 950㎏을 감량, 100만 위안을 나눠 가졌다.

다만, ‘벌칙’ 조항도 있다.

감량 후 다시 체중이 늘면 0.5㎏당 800위안(약 15만원)을 내야 한다. 하지만 아직까지 벌칙을 받은 직원은 없는 것으로 전해졌다.