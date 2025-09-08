獨 시험·인증기관 VDE로부터 수여 눈부심 방지 기술로 어떤 환경에서도 생생한 영상 구현

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성전자는 2025년형 유기발광다이오드(OLED) TV(SF95)가 독일 시험·인증 전문기관 VDE(Verband der Elektrotechnik)로부터 ‘리얼 블랙’ 인증을 획득했다고 8일 밝혔다.

이번 인증은 삼성 OLED TV만의 ‘눈부심 방지(글레어 프리, Glare Free)’ 기술 우수성을 다시 한번 인정받은 결과라고 삼성전자는 설명했다.

글레어 프리는 햇빛이 강한 낮이나 조명 아래에서도 빛 반사 걱정 없이 생생한 영상을 구현하는 기술이다.

2025년형 삼성 OLED TV는 글레어 프리 2.0 기술이 적용돼 더욱 개선된 빛 반사 제어가 가능하다.

삼성 OLED TV는 ▷화면 시청 중 조명 비침으로 인한 시청 방해 수준 ▷글레어 프리가 적용된 TV 화면 표면 광택도 수준 ▷블랙 레벨 성능에 대한 표준 등 3가지 테스트에서 모든 기준을 충족했다.

또한 밝은 환경에서는 빛 반사 없이 생생한 화면을 구현하고, 어두운 곳에서도 0.005니트 이하 수준의 블랙 휘도를 구현해 완전한 블랙에 가까운 ‘리얼 블랙’이라는 평가를 받았다고 삼성전자는 전했다.

이번에 인증을 받은 제품은 업계 최초로 AMD ‘프리싱크 프리미엄 프로(FreeSync Premium Pro)’ 인증도 받았다.

최근 엔비디아 ‘지싱크 호환’ 인증에 더해 이번 VDE 인증까지 추가해 최적의 게이밍 경험과 프리미엄 TV 시청 경험을 제공한다.

설훈 삼성전자 독일 CE(소비자가전) 부문장은 “리얼 블랙 인증 획득을 통해 사용자들에게 더욱 생생하고 몰입감 있는 시청 경험을 제공할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

안스가르 힌츠 VDE 회장 겸 대표이사는 “삼성 OLED TV는 어두운 홈시어터부터 밝은 거실까지 어떠한 환경에서도 일관된 화질 우수성을 선보인다”고 말했다.