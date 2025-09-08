배터리 과충전·과방전 제어 기술 확보 전자담배·센서 등 사업 확장 기반 마련

[헤럴드경제=유재훈 기자]아이티엠반도체(대표 나혁휘)는 최근 ‘배터리 보호회로 패키지 및 제조방법’(특허 제10-2844368호)을 특허청에 정식 등록했다고 8일 밝혔다. 아이티엠반도체는 이번 특허 등록으로 등록·출원을 포함해 총 147건의 특허를 보유하게 됐다.

이번에 등록한 특허는 배터리 충전·방전 과정에서 필연적으로 발생하는 발열을 효과적으로 제어할 수 있는 기술이다. AI와 로봇 등에서 전류 소모와 급속 충전 배터리의 수요가 급증하는 가운데 관련 시장을 선도할 수 있는 기술로 평가된다.

이번 특허는 ‘상변화 마이크로 캡슐 물질’로 제작된 흡열 시트를 배터리 보호회로에 접목해 높은 열효율을 구현했다. 이를 통해 배터리의 과충전·과방전을 제어하고 발열을 억제함으로써 안전성과 소형화를 동시에 실현했다. 이후 휴대폰과 노트북은 물론 가전제품 등 배터리 급속 충전이 필요한 다양한 응용 분야로 사업 확장이 한층 빨라질 전망이다.

아이티엠반도체는 휴대폰 보호회로를 기반으로 전자담배, 센서 등으로 사업 영역을 넓히며 매출 다각화에 박차를 가하고 있다. 이번 특허 등록은 신규 수주 기회를 확대하고 기술적 차별화로 사업 경쟁력을 높이는 데 핵심 역할을 할 전망이다.

나혁휘 아이티엠반도체 대표이사는 “매년 약 150억 원 규모의 연구개발 투자를 이어가며 미래 성장 기반을 강화하고 있다”며 “앞으로도 기술 혁신을 통해 고객만족과 주주가치 제고에 노력할 것”이라고 말했다.