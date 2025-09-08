[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 국토교통부가 주관한 ‘2025년도 우리동네살리기 도시재생사업’ 공모에 전국 10곳 중 2곳이 선정됐다고 7일 밝혔다.

이번에 선정된 곳은 포항시 남구 일월동과 예천군 용궁면 일원이다.

이들 지역의 저층 노후 주거지에는 166억8000만원이 투입돼 주민편의 시설 공급, 주거환경 개선사업이 진행된다.

포항시 남구 일월동에는 빈집 정비 및 집수리, 보행환경 개선, 건강센터 조성 등의 사업이 진행된다.

예천군 용궁면에는 집수리 및 안심골목 정비, 커뮤니티 공유마당 조성, 용궁 청춘 마실 조성 등의 사업이 이뤄진다.

도는 공모 선정을 위해 도 자체 전문가 상담, 우수현장 견학, 시군 담당 공무원 워크숍 개최 등으로 시군이 차별화된 경쟁력 확보와 실현 가능성 있는 사업계획을 수립할 수 있도록 도왔다.

배용수 경북도 건설도시국장은 “고령화로 인한 인구감소와 건물 노후화로 쇠퇴하는 지역이 많아지고 있다”며 “이 사업으로 주민들이 안심하고 쾌적하게 생활하고 도시의 활력이 넘치도록 하겠다”고 말했다.