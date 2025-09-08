[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 2학기 개학을 맞아 자녀 교육에 고민 많은 학부모를 위해 9월 한 달간 3번의 학부모 아카데미를 연다.

학부모 아카데미는 스피치, 영어, 인공지능(AI) 등 자녀의 학습 및 미래역량과 관련된 다양한 주제의 강좌로 구성됐다.

먼저 오는 9월 11일 도봉구청 위당홀(M4층)에서 ‘합격을 부르는 말하기’ 강좌가 열린다. 이날 신소영 포인트스피치 원장은 대입 면접 등에 유용한 스피치 기술을 상세히 알려줄 예정이다.

16일 도봉구청 자운봉홀(16층)에서는 ‘초중등부터 준비하는 수능영어로드맵’ 강좌가 개최된다. 강좌는 정승익 EBSi 영어 강사가 맡아 수능 영어 학습 로드맵과 전략을 강의한다.

끝으로 24일 도봉구청 자운봉홀(16층)에서는 ‘AI시대의 AI리터러시와 자녀교육 방향성’ 강좌가 진행된다. 안자영 동국대학교 경영대학원 겸임교수가 강의를 맡는다.

도봉구 지역 내 학부모라면 누구나 신청 가능하며, 신청은 강좌 당일 전까지 도봉구 누리집으로 하면 된다. 정원이 차면 접수를 마감한다.

11일 ‘합격을 부르는 말하기’ 강좌 정원은 40명, 16일 ‘초중등부터 준비하는 수능영어로드맵’, 24일 ‘AI시대의 AI리터러시와 자녀교육 방향성’ 강좌 정원은 각각 60명이다.

오언석 도봉구청장은 “이번 강좌에 참여해 자녀 교육에 실질적으로 도움이 되는 정보를 많이 얻어가시길 바란다”고 말했다.