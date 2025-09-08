취업 희망 3040 세대 여성 대상 맞춤형 교육부터 사후관리까지 9월 12일 16시까지 온라인 접수...9월 18일 개강, 총 8회 강의 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 오는 12일까지 3040 경력 단절 여성을 대상으로 ‘AI를 활용한 강동구 3040 여성 맞춤 커리어 업스킬링 과정’ 1차 수강생을 모집한다.

통계청 ‘2024년 상반기 지역별 고용조사’에 따르면 경력 단절의 주요 원인으로 육아(41.1%), 결혼(24.9%), 임신·출산(24.4%)으로 나타났다.

이에 강동구는 올해부터 일·가정 양립을 고민하는 3040 여성을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

지난 상반기에는 3040 여성을 위해 재테크와 육아 등 현실적 도움을 주는 ‘이화강동 핫 클래스’를 운영, 경제·육아·자기 계발 분야에서 역량 강화를 지원해 높은 호응을 얻었다. 하반기에는 실제 취업을 희망하는 경력 단절 여성을 대상으로 ‘커리어 업스킬링 과정’을 새롭게 마련했다.

이번 과정은 강동구가 기획, 강동여성인력개발센터에 위탁 운영하며, ChatGPT 등 AI 기술을 활용해 취업 서류 작성부터 면접 전략까지 실질적인 구직 역량을 높이는 데 초점을 두고 있다.

주요 교육 내용은 나의 강점 진단, 직무·기업 탐색, AI 활용 이력서·자기소개서 전략, AI 활용 면접 전략, 맞춤형 취업전략 완성과 피드백 등으로 구성됐다.

교육 수료 후에는 1:1 맞춤형 취업 상담을 통해 구직 전략 수립을 돕는 사후관리도 제공한다.

수강 신청은 취업에 관심 있는 3040 여성 구민 누구나 가능하다. 1차 과정은 온라인(포스터 큐알코드) 접수로 9월 12일 오후 4시까지 진행되며, 20명을 모집한다. 강의는 9월 18일부터 29일까지 매일 오전 9시 30분부터 낮 12시 30분까지 강동여성인력개발센터 5층 강의실에서 진행된다.

(2차 과정 접수 기간: 10월 1일~11월 12일 / 2차 운영 시간: 11월 19일~11월 28일)

이수희 강동구청장은 “이번 교육이 경력 단절로 어려움을 겪는 3040 여성에게 AI시대에 필요한 역량을 키워주는 기회가 되길 바란다”며 “구직에 대한 자신감을 높여 취업 등 활발한 사회참여로 이어질 수 있기를 기대한다”고 전했다.