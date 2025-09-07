[헤럴드경제=서정은 기자] 케이앤에스아트컴퍼니와 다름다움페스티벌 조직위원회가 주최·주관하는 ‘다름다움페스티벌 – 다름이 만드는 아름다운 세상’이 오는 13~14일 서울 광진구 서울어린이대공원 열린무대에서 개최된다.

이번 행사는 서울시 ‘2025년 민간축제 지원 및 육성’ 보조사업의 일환으로 사회적 약자를 중심으로 문화예술의 기반을 마련하고, 여러 시민들이 공감과 소통을 나누는 장을 만드는 것을 목표로 하고 있다. 조직위원회는 문화예술을 매개로 사회적 약자와 시민이 함께 어우러져 성장하는 문화를 확산해 나갈 예정이다.

행사에는 가수 강원래씨가 출연해 자신의 이야기를 전하는 ‘스토리텔링 콘서트-나의 다름, 나의 다움’이 마련됐다. 특별초청으로는 발달장애인 합창단 ‘미라클 보이스 앙상블’, 전문 발레단 더원댄스컴퍼니의 협연 무대가 마련된다. 이밖에 사전공모를 통해 장애인 7개 단체가 참여하는 무대와 300여명의 노인이 함께하는 ‘다청춘 리와인드’ 등도 선보인다.

축제에는 명작, 대한장애인수영연맹, 대방건설, 비피메드, 대한국제크리에이터양성협회, 한국장애인문화예술단체총연합회, 지속가능발전연구소 마침표, 한국라인댄스협회, 서울생활문화센터 등 다양한 기관과 단체가 참여한다.

고영우 조직위원장은 “이번 축제를 통해 장애인, 어르신, 경제적으로 어려운 이웃, 다문화 가정 등 사회적 약자들과 예술가, 시민이 함께 어우러져 다양성과 포용, 공존의 의미를 나누는 축제의 장이 되길 기대한다”고 했다.