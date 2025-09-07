[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 문도엽이 KPGA 파운더스컵(총상금 7억원)에서 4타 차 우승을 차지하며 시즌 2승째를 거뒀다.

문도엽은 7일 전남 영암의 골프존카운티 영암45(파72)에서 열린 대회 최종일 경기에서 8언더파 64타를 때려 최종 합계 26언더파 262타로 2위인 김찬우를 4타 차로 여유있게 따돌렸다. 우승 상금은 1억 4천만원.

문도엽은 이로써 지난 5월 GS칼텍스 매경오픈에서 우승한 데 이어 넉 달 만에 또 우승했다. 문도엽이 한 시즌에 다승을 거둔 건 올해가 처음이다. 문도엽은 전반기에 2승을 거둔 옥태훈에 이어 두 번째로 다승자 대열에 합류했다.

문도엽은 우승 경쟁이 치열하게 펼쳐진 3, 4라운드에 버디 18개(보기 1개)를 잡는 놀라운 플레이를 펼쳤다. 무빙데이인 3라운드에 보기 없이 버디만 9개를 잡아 2타 차 선두에 올랐으며 최종라운드에선 버디 9개에 보기 1개로 8타를 줄여 4타 차 우승을 차지했다.

1번 홀(파4)부터 1m 버디를 잡아 기분좋게 출발한 문도엽은 3~6번 홀서 4홀 연속 버디를 잡아내며 멀찌감치 달아났다. 이후 8번 홀 버디로 5타 차로 달아난 문도엽은 후반 들어서도 버디 3개를 추가하며 완승을 거뒀다.

전남 영암에서만 2승을 거둔 김찬우는 마지막 날 보기 없이 버디만 8개를 잡는 무결점 플레이를 펼쳐 최종 합계 22언더파 266타로 값진 준우승을 거뒀다. 김찬우는 17번 홀(파3)에서 8번째 버디를 잡아 선두 문도엽을 3타 차까지 추격했으나 벌어진 타수 차를 극복하기는 어려웠다.

타이틀 방어에 나선 고군택은 4타를 줄여 최종 합계 18언더파 270타로 박영규, 최찬과 함께 공동 6위에 자리했다.

올시즌 내셔널 타이틀인 코오롱 한국오픈에서 우승한 사돔 깨우깐자나(태국)도 마지막 날 홀인원을 잡아내며 8언더파 64타를 때려 최종 합계 15언더파 273타로 공동 20위에 올랐다. 사돔은 신인왕 포인트에서 1111.85점으로 압도적인 1위를 달리고 있다. 2위인 문동현은 373.10점이다.