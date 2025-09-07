군민·향우회 어울린 축제 한마당, 내년 대회 기약 100만 관광 시대 향한 힘찬 발걸음

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉공항 개항과 100만 관광 시대를 준비하는 에메랄드 울릉도의 발전을 기원하는 ‘제56회 경북 울릉군민 체육대회’가 지난 4일 서면 태하령 기슭 울릉공설운동장에서 성황리에 열렸다.

울릉군체육회(회장 공호식)가 주최·주관한 이번 대회는 ‘새 희망 새 울릉, 하나 되는 군민체전’을 주제로 군민 화합과 단결, 친목과 건강을 도모하며 진행됐다.

특히 정기국회가 열리는 바쁜 일정속에서도 울릉군민체육대회를 축하하기 위해 이상휘 국회의원이 체육대회 역사상 처음으로 참석해 군민들을 위로 격려했다.

대회는 장흥농악단의 길놀이 공연으로 문을 열었으며, 입장식에서는 각 팀이 지역 특색에 맞는 상징물과 유니폼을 선보여 환호를 받았다.

성화는 민선 1기 울릉군체육회장을 지낸 정복석 전 회장이 점화해 박수갈채를 받았다.

식후 공연에서는 울릉도 학생들로 구성된 ‘울릉독도리 난타 공연단’이 무대를 달궜고, 어린이 독도의용수비대의 플래시몹은 큰 박수를 받으며 축제 분위기를 고조시켰다.

이번 대회는 지난 8월 23일부터 30일까지 사전경기 8종목과 본경기 8종목으로 치러졌다. 일반부에서는 지난해 우승팀인 서면과 봉래 선수단이 공동 우승, 사동 선수단이 3위를 차지했다.

직장부는 118조기경보전대가 1위, 울릉경찰서가 2위, 울릉119안전센터가 3위를 기록했다. 포항, 경기, 대구, 울산, 구미 등 5개 지역 향우회도 연합팀을 꾸려 참가해 교류의 장을 펼쳤다.

군민들은 승부를 떠나 이웃과 어울리며 일상의 피로를 잊고 즐거운 하루를 보냈다. 경기가 끝난 뒤에는 TV, 냉장고 등 푸짐한 경품 추첨과 함께 성화가 꺼지며 대회의 막을 내렸다.

서면 주민 박모(71) 씨는 “1년을 기다려온 군민체육대회가 끝나니 벌써 내년이 기다려진다”며 “모두 건강하게 다시 만났으면 한다”고 말했다.

공호식 울릉군체육회장은 “이번 대회가 웃음과 건강이 함께하는 화합의 장이 됐길 바란다”며 “군민 모두가 일상의 피로를 털어내는 축제가 됐다”고 평가했다.

남한권 울릉군수는 “이번 대회가 승패를 넘어 군민들이 서로 응원하고 격려하는 화합의 축제가 되길 바란다”며 “앞으로도 군민 모두가 참여하고 즐길 수 있는 생활체육 활성화를 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.