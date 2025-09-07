[헤럴드경제=문영규 기자] 서울 지역에서 식당들을 사전 답사해 출입구조를 파악한 후 영업이 끝난 뒤 몰래 숨어들어가 돈을 훔쳐간 남성이 3일 만에 경찰의 추적 끝에 붙잡혔다.

최근 경찰청 유튜브 채널에 올라온 ‘그는 왜 하필 식당 ‘뒷문’을 택했을까?‘라는 제목의 영상을 보면 광복절인 지난달 15일 서울의 한 식당에서 식사를 하고 자리를 떴던 남성 A씨의 모습이 포착됐다.

A씨는 몇 시간 후 이 식당을 다시 찾아와 뒷문을 통해 영업을 마친 식당 내부로 침입했다.

그가 몇 시간 전 식당을 방문한 것은 사전에 어떻게 침입해야 할지 미리 파악을 하기 위해 이곳에서 식사를 한 것이었다.

A씨는 이 식당 금고에 있던 30만원을 훔쳐 달아났다.

이튿날 피해 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV, 지문 등 범인을 특정할 만한 단서들을 찾아 수사 활동을 벌였다.

그러던 와중에도 A씨는 또 다른 가게에 침입해 현금 절도를 시도했고, 금고를 통째로 들고 달아나기도 했다.

A씨는 추적을 피하고자 수 차례 택시를 갈아타고 이동, 경기도의 한 PC방 안에 들어가 게임을 하는 장면이 포착됐다.

3일 간 추적을 벌인 경찰도 A씨를 체포하기 위해 이 PC방으로 출동했다.

게임 중이던 A씨를 발견한 경찰은 몸싸움 끝에 체포하는데 성공했고 결국 A씨는 절도 혐의로 구속됐다.

영상을 본 누리꾼들은 “경찰들 대단하다, 모든 것을 보고 있었다”, “단 한 사람의 범인도 포기하지 않는 경찰관들 수고하셨다”, “몇 달 전부터 계획했을 것”, “교도소 갈 때도 탈출 경로 미리 봐 놓을 사람” 등의 댓글을 남기기도 했다.