양천구, 서울시 자치구 최초 도입한 65세 이상 고령자 반려동물 의료비 지원, ‘찾아가는 대형 반려식물 관리서비스’, 항공기 소음피해 주민 ‘공항이용료’ 지원 등 ‘배려 행정’은 물론 재건축 단지 신속 추진 등 ‘적극 행정’ 펼쳐 주민들로부터 지지 받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]행정도 예술이다.

지역 주민을 위한 작은 행정이 주민의 삶에 엄청난 큰 영향을 줄 수 있다.

이기재 양천구청장은 서울시 자치구 최초 도입한 65세 이상 고령자 반려동물 의료비 지원, ‘찾아가는 대형 반려식물 관리서비스’, 항공기 소음피해 주민 ‘공항이용료’ 지원 등 배려 행정은 물론 재건축 단지 신속 추진 등 적극 행정을 펼쳐 주민들로부터 높은 칭찬을 받고 있다.

이런 노력 결과 양천구는 한국표준협회가 주관한 ‘2025년 한국서비스 품질지수(KS-SQI) 지방자치단체 행정서비스 부문’ 평가에서 서울시 2위를 기록, 3년 연속 2위 자리를 지키고 있다.

서울시 자치구 최초 도입, 65세 이상 고령자 반려동물 의료비 부담 완화...지정동물병원 10곳서 필수진료 20만원·선택진료 20만원, 마리당 최대 40만원까지

# “생기는 돈은 없는데 반려견이 아프면 엄청 부담돼요. 종합검사까지 하려면 진짜 많은 돈이 드는데, 큰 도움이 되는 거죠.”

양천구 신월동에 거주하는 조○○ 어르신은 ‘양천형 우리동네 동물병원’에서 반려견 건강검진을 받은 뒤 이같이 말했다.

양천구(구청장 이기재)는 경제적 여건으로 반려동물 진료에 어려움을 겪는 고령층을 위해 추진 중인 ‘양천형 우리동네 동물병원’ 사업이 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

‘양천형 우리동네 동물병원’은 2023년 구가 서울시 자치구 중 처음으로 시행한 특화사업으로, 고령인구가 늘어나면서 반려동물을 벗 삼아 지내는 어르신이 늘어나는 추세를 반영해 병원비 부담 경감과 동물복지 증진에 기여하기 위해 도입됐다.

지원 대상은 양천구에 거주하는 65세 이상 기초연금 수급 어르신이 기르는 반려견과 반려묘다. 취약계층 반려동물 의료지원 사업인 ‘서울형 우리동네 동물병원’과 별개로 전액 구비로 운영되며, 특히 올해는 지원 범위를 기존 ‘가구당 1마리’에서 ‘1인당 1마리’로 확대, 더 많은 반려동물이 혜택을 받을 수 있도록 했다.

지원 항목은 필수진료와 선택진료로 나뉜다. ‘필수진료’는 기초검진, 예방접종, 심장사상충 예방약 등의 진료비를 20만 원까지 지원, ‘선택진료’는 필수진료 시 발견된 질병 치료 또는 중성화 수술에 한해 20만 원 이내로 지원한다. 단, 미용과 영양제 주사 등 단순 처방은 제외된다.

이기재 구청장은 “양천형 우리동네 동물병원은 어르신들의 경제적 부담을 줄이고 반려동물과 건강하게 동행할 수 있도록 돕는 따뜻한 복지정책”이라며 “앞으로도 사람과 동물이 함께 살기 좋은 도시 양천구가 될 수 있도록 관련 지원 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.

양천구 ‘찾아가는 대형 반려식물 관리서비스’ 추진...분갈이부터 병해충 치료까지...원예 전문가가 가정 방문 수거 후 맞춤 관리

양천구는 대형 반려식물을 키우고 있지만, 관리에 어려움을 겪고 있는 가정을 전문가가 방문해 맞춤 관리해주는 ‘찾아가는 대형 반려식물 관리서비스’를 추진한다.

이를 위해 구는 오는 15일까지 사전 신청받는다. 대형 식물은 크기와 무게 때문에 이동 및 분갈이 등 중·소형 식물보다 관리가 어려워 방치되기 쉽다. 이로 인해 해충과 곰팡이 번식, 실내 공기질 저하, 정서적 상실감 등을 유발해 구민의 삶의 질을 저하시킨다.

이에 구는 지난해부터 서울시 자치구 최초로 ‘찾아가는 대형 반려식물 관리서비스’를 시작, 현재까지 약 900건의 대형 반려식물을 치료하며 구민의 생활환경 개선을 돕고 정서적 안정감을 높이고 있다.

이번 관리서비스는 10월 1일부터 운영, 원예 전문가가 해당 가정을 찾아가 식물을 직접 수거한 후 분갈이, 살충제 및 영양제 투여, 가지치기, 병충해 진단, 치료방안 상담, 반환까지 원스톱으로 제공한다.

지원대상은 높이 1.6m 이상인 대형 반려식물을 키우는 구민 200가구로 가구당 2건까지 무료로 관리해준다. 관리를 희망하는 구민은 양천구청 홈페이지로 접수하면 된다.

이기재 구청장은 “이번 찾아가는 대형 반려식물 관리서비스가 생활 속 작은 행복을 회복하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

양천구, 항공기 소음피해 주민 ‘공항이용료’ 1인당 연 2회 지원...김포공항 출발 국제선 1만7000원·국내선 4000원 지원, 연 최대 3만4000원 혜택

양천구는 만성적인 항공기 소음으로 피해를 겪고 있는 공항소음대책지역 주민들을 위해 김포공항 출발 국제선·국내선 공항이용료를 지원한다.

공항이용료는 한국공항공사가 비행장과 항해안전시설 이용자에게 징수하는 비용으로 항공권 가격에 포함돼 있다.

구는 김포공항 소음피해 문제와 관련해 구 자체 예산을 투입한 실질적 지원책의 일환으로 지난해 서울시 자치구 최초로 공항이용료 지원 사업을 도입했으며, 온라인 신청 시스템을 마련하는 등 편의성을 높여 실질적인 지원 효과를 이어간다는 방침이다.

지원 대상은 공항 이용일과 신청일 기준 공항소음대책지역 및 인근지역에 거주하는 양천구민이다. 해당 지역에 외국인 등록이 돼 있고 신청일 기준 구에 체류 중인 외국인도 포함된다.

지원 금액은 국제선 1만 7000 원, 국내선은 4000원으로, 1인당 연 2회, 총 3만 4000 원까지 지원한다.

이기재 구청장은 “공항소음피해 문제와 관련해 외부에 요구만 하기보다 구민을 위해 우리가 할 수 있는 걸 먼저 해보자는 마음으로 김포공항 이용료 지원 사업 등을 추진하고 있다”고 밝혔다.

‘고도제한 前 속도전’ 목동11단지 최고 41층, 2679가구 정비계획안 통과... 제9차 도시계획위 신속통합기획 수권분과위 목동 11단지, 정비계획 결정(안) 수정가결

신시가지 14개 아파트 중 재건축 안전진단 문턱을 가장 늦게 넘은 목동 11단지의 정비계획안이 통과됐다. 최근 국제민간항공기구(ICAO)의 고도제한 국제기준 개정안 발효로 일대 긴장감이 커졌지만 서울시 신속통합기획에 따라 속도를 내는 모습이다.

2일 서울시는 전날 열린 제9차 도시계획위원회 신통기획 수권분과위원회에서 양천구 목동11단지아파트 재건축사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의(안)을 수정가결했다고 밝혔다.

목동 11단지는 용적률 300% 이하, 높이 145m(최고 41층) 이하, 공동주택 2679세대(공공주택 352세대 포함)와 부대복리시설을 조성할 계획이다. 이 속도라면 새 고도제한 규제를 받지 않을 전망이다.

최근 ICAO가 고도제한 규정을 개정하면서, 양천구 내 목동 재건축 아파트 단지 사업성이 저하될 것이란 우려가 제기됐다. 평가표면의 확대로 김포공항 약 11~13㎞ 내에 이르는 지역이 45·60·90m 등으로 고도제한을 적용받게 되면 재건축 층수가 30층 수준을 넘기 어려울 수 있어서다.

이에 지난 7월 30일 목동 6단지를 방문한 오세훈 서울시장은 개정안이 적용되는 2030년 이전에 조합을 설립하고, 사업시행계획 인가까지 마치면 된다며 주민을 안심시킨 바 있다.

또 봉영여중과 목동고교변 주변 소공원을 비롯해 풍부한 녹지 공간이 마련된다. 대상지 북측 신트리공원(1만6409㎡)과 서측 계남근린공원과 연계한 근린공원(1만1540.6㎡)을 설치해 목동지구 남측 거점 공원(합계 2만7949.6㎡)을 조성한다.

주민 행복을 위해 뛰는 자치단체장의 움직임은 계속된다.