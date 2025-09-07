유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용가능한 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

9월 7일은 ‘곤충의 날’이다. 곤충은 인류 역사에서 오랫동안 식량, 질병 등 다양한 측면에서 중요한 역할로 영향을 미쳐왔다. 인류의 초기부터 꿀이나 누에 등 식량과 문화, 생태계 유지에 없어서는 안 될 자원으로 활용됐으며, 때로는 농작물의 해충으로 직접적인 피해를 주기도 했다. 최근 들어 곤충은 자원과 해충이라는 인식에서 벗어나 단순 연구 대상을 넘어 산업적 활용 가치를 주목하는 방향으로 확장되고 있다. 세계적으로 기후변화와 식량 위기, 환경오염 문제가 심각해지는 가운데, 곤충은 인류가 직면한 문제 해결을 위한 중요한 열쇠로 부상하고 있다.

산업적 측면에서 곤충은 다양한 분야에서 그 잠재력을 드러내며 주목받고 있다. 첫째, 식량 자원으로서의 곤충은 고단백·저지방 식품으로 높은 잠재력을 인정받고 있으며, 가축 사료 대체원으로 활용 가능성이 크다. 둘째, 환경 분야에서는 유기성 폐기물 처리와 순환자원화 과정에서 곤충이 효율적인 대안으로 부상하고 있다. 뛰어난 분해 능력을 가진 곤충은 폐기물 감량, 자원 순환 촉진, 그리고 탄소 감축에 이바지할 수 있으나, 현재 전반적인 폐기물 관리 시스템에서의 비중은 아직 미미하며 규모 확대를 위한 연구와 투자가 요구된다. 셋째, 교육과 문화 콘텐츠로서 곤충은 아이들의 생태 감수성을 증진하고, 다양한 체험 프로그램과 창의적 교구로 발전할 수 있는 가치를 지닌다. 이 분야는 교육적·문화적 기여가 큰 만큼 비교적 활성화돼 있다. 이처럼 곤충산업은 농업, 환경, 바이오, 교육 등 여러 분야와 접목돼 차세대 성장동력으로서 잠재력을 인정받고 있으며, 점차 그 역할을 확대해 나가는 단계에 있다.

하지만 곤충의 가치는 산업적 측면에만 한정되지 않는다. 소똥구리, 장수하늘소, 비단벌레, 수염풍뎅이와 같이 산업적으로 대량 사육이나 상업화가 현실적으로 어려운 곤충들도 존재한다. 이들은 비록 직접적인 경제적 수익을 창출하지 않지만, 그 자체로 생태계 건강성과 문화적 다양성을 위한 소중한 자산이며, 그 가치가 종종 간과되곤 한다.

예를 들어, 소똥구리는 가축배설물과 같은 유기물을 분해하며 생태계 물질 순환에 핵심적인 역할을 수행하는 동시에 건강한 초지 생태계의 지표가 된다. 장수하늘소는 건강한 숲의 상징이자 주요 지표종으로서, 숲 생태계 보전의 필요성을 알린다. 비단벌레는 오래전부터 우리 전통문화에 깊이 뿌리내려 장신구와 공예품 문양에 사용되며 미적 상징성을 지녀왔다. 수염풍뎅이는 하천 주변에서 살아가는 멸종위기종으로, 지역 생물다양성과 하천 생태계의 건강성을 보여주고 있다.

이처럼 산업 곤충과 멸종위기 곤충은 상이한 가치를 가지고 있으나, 이 두 분야는 본질적으로 상호 밀접하게 연결돼 있다. 곤충산업이 미래 자원으로서 그 중요성이 부각됨에 따라, 멸종위기 곤충 보전 활동은 대중에게 곤충의 생태적, 문화적 가치를 인지시키는 중요한 기회가 될 수 있다. 그러나 곤충을 오직 산업적 자원으로만 바라본다면, 생태계 내 곤충이 지닌 본연의 다양한 가치는 간과되거나 축소될 수밖에 없다. 반대로 멸종위기 곤충 보전 노력은 곤충 전반의 중요성에 대한 사회적 공감대를 확대해야만 성공할 수 있습니다. 이는 사회적 공감대 형성을 통해 지속 가능한 곤충산업의 기반을 마련하는 동시에 생태환경에 대한 폭넓은 이해를 증진할 수 있다. 따라서 곤충을 매개로 한 산업적 발전과 생물다양성 보전은 상호 보완적인 관계 속에서 균형 있게 추진되어야 할 필수적인 과제이다.

특히, 곤충산업 육성과 멸종위기 곤충 보전의 균형 잡힌 정책 수립이 절실하다. 한편으로는 곤충산업의 성장을 통해 식량안보 강화 및 환경 문제 해결에 이바지할 방안을 모색하고, 다른 한편으로는 생태계 핵심 구성원인 멸종위기 곤충의 서식지 보전 및 복원 활동을 적극적으로 추진해야 한다. 이러한 통합적인 접근은 곤충을 단순히 산업적 자원으로만 국한하지 않고, 그들이 지닌 문화적·생태적 가치까지 존중하는 방향으로 나아가게 한다. 예를 들어, 장수하늘소나 비단벌레와 같은 멸종위기종은 직접적인 사육이 어려울지라도, 생태관광, 환경교육 프로그램 개발, 또는 지역 브랜드화 등을 통해 간접적인 경제 효과 및 새로운 문화·산업적 가치를 창출할 수 있다. 즉, 산업화가 어려운 멸종위기 곤충들 또한 사회 전반의 환경 인식을 높이고, 지속가능한 생태계에 대한 공감대를 형성하는 데 중요한 역할을 한다.

곤충산업이 미래 먹거리와 환경 문제 해결의 주요 대안으로 자리매김하는 과정에서, 멸종위기 곤충은 우리 후세에 물려줄 귀중한 자연유산으로서 그 가치가 더욱 강조된다. 산업적 활용과 생물다양성 보전은 상호 보완적인 관계를 가지며, 이 두 축의 균형을 모색할 때 곤충이 지닌 다면적인 가치가 온전히 발현될 수 있다. 따라서 ‘곤충의 날’을 맞아 우리는 곤충을 단순한 경제적 자원이라는 시각을 넘어, 인류와 자연 생태계를 연결하는 중요한 매개자이자 문화적 자산으로 폭넓게 존중해야 할 것이다. 곤충산업의 지속 가능한 성장과 멸종위기 곤충의 효과적인 보전이 조화를 이룰 때, 곤충은 인류의 미래에 필수적인 요소로 거듭날 것으로 기대된다.

윤창만 국립생태원 곤충무척추동물복원팀 선임연구원