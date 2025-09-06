10월 26일부터 신규 노선 운항 부산-삿포로 매일 1회 부산-후쿠오카 매일 2회 운항

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 올해 동계 시즌인 오는 10월 26일부터 부산-삿포로·후쿠오카 노선을 신규 취항한다고 6일 밝혔다.

우선 부산-삿포로 노선은 매일 1회 운항으로 부산 김해국제공항에서 오전 9시 출발, 현지 시각 오전 11시 20분 삿포로 신치토세 공항에 도착하는 스케줄로 비행시간은 2시간 20분가량 소요된다.

부산-후쿠오카 노선은 매일 2회 운항한다. 오전편은 부산 김해국제공항에서 오전 9시에 출발해 현지시각 오전 10시에 후쿠오카 국제공항에 도착하며, 저녁편은 부산 김해국제공항에서 오후 6시에 출발해 현지시각 오후 7시에 후쿠오카 국제공항에 도착한다.

티웨이항공 관계자는 “이번 취항은 부산 출발 일본 주요 도시 연결로 남부권 여행객의 해외여행 선택지를 넓히고, 지역민 편의를 높이기 위한 것”이라며 “일본 하늘길 확대를 통해 지역 경제와 관광 교류 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다”라고 설명했다.

삿포로와 후쿠오카는 일본 내에서도 한국인 여행객들에게 꾸준한 사랑을 받아온 인기 여행지다. 삿포로는 설경과 스키, 온천 등 겨울 여행지로 각광받는 동시에 여름철 시원한 기후와 풍부한 자연경관을 즐길 수 있는 사계절 여행지다. 후쿠오카는 짧은 비행시간과 풍부한 미식·쇼핑·온천 자원으로 주말여행과 가족 단위 여행 수요가 높다.

한편, 티웨이항공은 대명소노그룹과 한가족이 된 이후 항공과 숙박을 결합한 종합 여행 패키지 모델을 선보이고 있다.

최근에는 소노호텔앤리조트 숙박 상품과 연계해 항공권 할인, 숙박 패키지, 레저 이용권 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.