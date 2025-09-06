위기 속에서 시작된 ‘스포츠 세단’ 신화의 상징 1961 BMW 1500으로 시작, 3·5·7 라인업의 뿌리 “전동화, SDV 시대, 60년 뒤 뒤 전기차로 돌아와”

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] BMW가 최근 ‘첨단 전동화 라인업’ 자동차에 명명하는 ‘노이어 클라쎄’(Neue Klasse)는 뉴 클래스(New Class)의 독일어 표현으로, 문자 그대로 ‘독보적이고 유일무이한 새로운 라인업’의 차량을 의미한다.

6일(현지시간) 완성차 업계에 따르면 BMW가 노이어 클라쎄라는 용어를 사용한 것은 이번이 처음이 아니다. 첫 번째 노이어 클라쎄는 BMW의 역사를 만든 출발점은 ‘스포츠형 세단’의 시작이자 BMW 전성기의 시작을 열었던 프로젝트였다.

1950년대 말 경영난으로 위기에 몰몄던 ‘독일의 상징’ BMW는 새로운 프로젝트에 착수했다. 당시 전후 재건기에 중산층이 급부상하던 서구 사회는 실용적이면서도 운전의 즐거움을 주고 4인 가족이 함께 탈 수 있는 차량이 필요해지자, 이같은 수요를 충족하기 위한 프로젝트였다.

당시 BMW의 라인업은 초소형차(이세타, 600, 700)와 고급 대형차(501, 502, 503)에 치우쳐 있었다. 새 프로젝트는 ‘간결하면서도 세련된’ 외관, ‘펀드라이빙’에 초첨을 맞춘 ‘중형 스포츠 세단 세그먼트’를 채우는 데 집중했다.

1959년 독일 기업가 가문 ‘콴트’ 출신의 대주주 허버트 퀸트가 과감한 투자를 결정하면서 프로젝트는 날개를 달았다.

1961년에는 프랑크푸르트 모터쇼에서 배기량을 이름으로 한 첫 번째 차량 ‘BMW 1500’이 세상에 나왔다. 차량은 4기통 엔진과 간결한 디자인, 역동적인 주행 성능으로 당시 시장의 고정관념을 깨뜨렸다. 디자인은 당시 BMW 수석 디자이너였던 빌헬름 호프마이스터가 총괄했으며, 이탈리아 거장 조반니 미켈로티가 주요 디자인 파트너로 참여했다.

생산·관리 측면에서도 BMW 1500은 혁신이었다. BMW는 1962년 뮌헨 공장에 3000명의 인력을 투입하면서 본격 생산에 돌입했다. BMW는 이 과정에서 다단계 품질관리 시스템을 도입해 ‘프리미엄 품질’의 전통을 쌓아올렸다.

차량은 말 그대로 흥행 잭팟을 터뜨리며 불티나게 팔렸다. 유럽의 중산층 사회에서 차량이 선풍적인 인기를 끈 것이다. 스포티함과 고급스러움을 결합하면서도 절제된 4도어 디자인은 젊은층부터 중장년층까지 모든 계층을 아우르기에도 충분했다. 4기통의 엔진은 경제적이면서도, BMW가 강조하는 강렬한 드라이빙 능력을 탁월하게 뽐내는 데 충분했다.

이에 BMW는 1963년 프로젝트의 두 번째 모델인 BMW 1800을 내놨다. 또 1964년부터는 ‘노이어 클라쎄’라는 이름을 전면에 내세우며 홍보하기 시작한다.

노이어 클라쎄는 BMW가 많은 소비자들에 각인된 스포츠형 중형세단의 시작을 알렸다는 점에서 의미가 남다르다. 노이어 클라쎄를 통해 내놓은 차량들(BMW 1500, BMW 1800)이 오늘날 BMW 3시리즈와 5시리즈의 기원이 됐다는 점에서는 현재 BMW 3·5·7시리즈 체제를 탄생케 한 시발점으로 봐도 과언이 아니다.

마크 티스뷔르거 BMW 클래식 대변인도 “독보적이고 유일무이한 새로운 클래스를 탄생시킨 결과”라고 평가했다.

노이어 클라쎄를 통해 BMW는 세계 정상의 자리에 다시 우뚝 섰다. BMW 1500이 나오기 전인 1960년 5만2771대에 불과했던 생산량은 1970년 15만8850대로 3배 이상 늘었고, 매출은 7배 뛰었다. 1962년부터 1972년까지 판매된 세단형 스포츠카는 노이어 클라쎄와 BMW 2 시리즈를 합쳐 33만9814대에 달했다.

지난 5일(현지시간) BMW는 최근 전동화와 SDV(소프트웨어 중심 차량)라는 거대한 흐름 속에서 ‘전설의 이름’ 노이어 클라쎼의 첫 번째 모델 ‘더 뉴 iX3’를 세상에 공개했다. 과거 BMW 1500을 상징했던 샤크 노즈(측면에서 봤을 때 전면부가 날카롭고 각진 모양)를 차용하고, 세로형 라디에이트 그릴은 마찬가지로 세로형인 ‘키드니 그릴’로 승화시켰다.

BMW는 더 뉴 iX3의 월드그랑프리가 열린 뮌헨에서 노이어 클라쎄의 시작을 열었던 BMW 1500을 전시하면서 과거 노이어 클라쎄에서 비롯된 역사와 새 시대의 연결점을 알렸다.