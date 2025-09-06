[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2019년 김정은 북한 국무위원장을 도청하기 위해 특수부대를 침투시켰다는 뉴욕타임스(NYT) 보도와 관련, “모른다”는 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관에서 진행한 행정명령 서명식에서 NYT가 미군 특수부대 네이비실의 북한 침투 작전을 보도한 것에 대해 질문을 받고 “난 아는 바가 없다”고 말했다.

그는 “확인해볼 수 있지만 난 아무것도 모른다”면서 “난 지금 처음 듣는다”고 덧붙였다.

이날 NYT는 트럼프 대통령이 북한과 핵 협상을 하던 2019년에 김정은 위원장을 도청하기 위한 장치를 설치할 목적으로 해군 특수부대의 북한 침투 작전을 승인했으나 작전에 실패했다고 보도했다.

NYT에 따르면 미국은 2019년 ‘김정은 도청 장치’를 설치하기 위한 북한 침투 작전에 알카에다 수장 오사마 빈라덴을 살해한 해군 특수부대 실 팀6와 은밀한 이동이 가능한 잠수정을 투입했다.

그러나 북한 어선과의 예상치 못한 조우에 북한 민간인 다수를 살해한 뒤 임무를 중단하고 탈출했다.

트럼프 행정부는 2018년 북한과 비핵화 협상을 진행하는 와중에 김정은 위원장의 의도를 정확히 파악하고자 정보 당국이 새로 개발한 도청 장치를 북한에 설치하기로 한 것으로 전해졌다.